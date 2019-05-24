Комаровський сказав, з якого віку дітям можна давати планшет

Дітям віком до двох років категорично не можна грати на планшеті. Про це заявив український лікар Євген Комаровський (відомий як доктор Комаровський).
На своїй сторінці в Instagram він звернувся до батьків і попередив їх про небезпеку використання гаджетів малюками.
За словами Комаровського, якщо дитина тільки починає пізнавати основи устрою навколишнього світу, планшети на цьому етапі можуть вплинути на психіку, порушувати координацію рухів, приводити до травматизму.
medium.com
Біг, стрибки сприяють формуванню рухової системи, росту легень, серця, крім того, судини адаптуються до фізичної активності, яка постійно змінюється. Сидіння перед екраном планшета подібного ефекту не дасть, уточнив лікар.
Комаровський рекомендує батькам дотримуватися стандартне правило — не більше двох годин екранного часу на добу. Також він нагадав, що мама як розвиваюча гра набагато корисніша для дитини. Це стосується і тата, який служить для малюка прикладом поведінки.
Питання: ⠀ Зараз є комп'ютерні ігри навіть для однорічних малюків. З якого віку можна грати на планшеті? ⠀ Відповідь: ⠀ Якщо дитина використовує гаджети до того, як починає пізнавати основи устрою життя, швидше за все, це може впливати на психіку, порушувати координацію рухів, приводити до травматизму і так далі. Дитина бачить, як котиться м'яч, а потім падає в річку. У реальному житті реакція буде по типу "наша Таня громко плачет". А коли це сталося на екрані, дитина не розуміє, що м'яч зник назавжди. Інший момент: коли потрібно бігати, стрибати, скакати, в результаті чого формується рухова система, ростуть легені, серце, а судини вчаться адаптуватися до постійно мінливої фізичної активності, людський дитинча сидить і дивиться на мерехтливий екран. До чого це призведе, не знає ніхто. Ви і ваші діти - заручники грандіозного експерименту. ⠀ Як лікар я категорично проти комп'ютерних ігор до дворічного віку. Далі є стандартне правило, яке батькам дуже складно дотримуватися, - не більше двох годин екранного часу на добу. Пам'ятайте: мама як розвиваюча гра набагато корисніше. Папа, який разом з дитиною будує з кубиків будиночок, в тисячу разів крутіше, ніж будь-який гаджет. Але татові легше Встромити однорічної дитини в мультики, а самому відпочивати. Це не правильно. Зрештою, ви ж добровільно зробили дітей, тепер давайте займайтеся ними. ⠀ Боженька або еволюція так запрограмували, що дитинчата всіх ссавців копіюють поведінку дорослих. І коли дитя з ранку до ночі бачить тата, уткнувшись в гаджет, воно виросте таким же. А ви будете вигукувати: моя дитина погано бачить, не їсть, не п'є, тільки грає в ігри, і більше його нічого не цікавить. А де ж він цього навчився ?! ⠀ # докторкомаровскій # вопросответ # вопросЕОК # батьківство # діти # сім'я # безпеку # здоров'я # гаджети # телефон # планшет
Як повідомляв MedOboz, раніше доктор Комаровський різко розкритикував популярний препарат для імунітету, назвавши його фуфломіцином. Він також дав поради батькам, як правильно вибрати автокрісло для дитини.
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