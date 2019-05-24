Комаровський сказав, з якого віку дітям можна давати планшет

Дітям віком до двох років категорично не можна грати на планшеті. Про це заявив український лікар Євген Комаровський (відомий як доктор Комаровський).

На своїй сторінці в Instagram він звернувся до батьків і попередив їх про небезпеку використання гаджетів малюками.

За словами Комаровського, якщо дитина тільки починає пізнавати основи устрою навколишнього світу, планшети на цьому етапі можуть вплинути на психіку, порушувати координацію рухів, приводити до травматизму.

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medium.com

Біг, стрибки сприяють формуванню рухової системи, росту легень, серця, крім того, судини адаптуються до фізичної активності, яка постійно змінюється. Сидіння перед екраном планшета подібного ефекту не дасть, уточнив лікар.

Комаровський рекомендує батькам дотримуватися стандартне правило — не більше двох годин екранного часу на добу. Також він нагадав, що мама як розвиваюча гра набагато корисніша для дитини. Це стосується і тата, який служить для малюка прикладом поведінки.

Як повідомляв MedOboz, раніше доктор Комаровський різко розкритикував популярний препарат для імунітету, назвавши його фуфломіцином. Він також дав поради батькам, як правильно вибрати автокрісло для дитини.

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