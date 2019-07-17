Комаровський розвінчав міф про прогулянки із дітьми на свіжому повітрі

Перебування і сон на свіжому повітрі дитині дуже потрібні, але немає жодної потреби, щоб у цей час її катали в колясці.
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, переміщення коляски і перебування дорослої людини поруч із коляскою повинні і можуть бути обумовлені лише трьома чинниками.
Євген Комаровський
Комаровський пояснив, якими саме:
Якщо немає жодної можливості вкласти дитину спати поруч із будинком: немає безпечного власного двору чи балкону.
Повітря та інші фактори довкілля поруч із будинком не підходять для спокійного сну.
Якщо батьки відчувають потребу у прогулянках, спілкуванні, свіжому повітрі і з цією метою вирушають гуляти з коляскою.
"Завжди, коли є можливість, слід прагнути до того, щоб дитина спала на свіжому повітрі максимально довго (після кожного годування) і щоб цей сон не вимагав постійної присутності дорослих членів сім'ї", – зазначив лікар.
За його словами, якщо сім'я живе у місті, то ідеальним є балкон або певне місце у дворі, а якщо у власному будинку – то місце для сну можна оснастити найпростішою і недорогою системою відео- або аудіоконтролю.
Самое главное: пребывание (сон) на свежем воздухе ребенку очень нужно. Тем не менее никакой необходимости в том, чтобы во время сна ребенка катали по свежему воздуху в коляске, не существует. ⠀ Перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами: ⠀ 1⃣ У вас нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом — нет безопасного собственного двора, нет балкона. ⠀ 2⃣ Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна (пыль, шум, грязь, солнце), но неподалеку расположен удобный во всех отношениях парк. ⠀ 3⃣ Вы лично испытываете потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и именно с этой целью отправляетесь гулять вместе с коляской. ⠀ Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи (как правило, речь идет о маме). У взрослых достаточно домашних дел и просто поводов выспаться и отдохнуть. ⠀ В принципе идеален балкон, если вы живете в городе, или определенное место во дворе, если вы имеете свой дом: место для сна оснащается простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля, после чего сон ребенка и дела/отдых мамы не мешают друг другу. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #свежийвоздух
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Комаровський розвінчав міф про зв'язок між відсутністю молочних зубів і проблемами зі здоров'ям дитини.
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