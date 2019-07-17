Комаровський розвінчав міф про прогулянки із дітьми на свіжому повітрі

Перебування і сон на свіжому повітрі дитині дуже потрібні, але немає жодної потреби, щоб у цей час її катали в колясці.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, переміщення коляски і перебування дорослої людини поруч із коляскою повинні і можуть бути обумовлені лише трьома чинниками.

Євген Комаровський

Комаровський пояснив, якими саме:

Якщо немає жодної можливості вкласти дитину спати поруч із будинком: немає безпечного власного двору чи балкону.

Повітря та інші фактори довкілля поруч із будинком не підходять для спокійного сну.

Якщо батьки відчувають потребу у прогулянках, спілкуванні, свіжому повітрі і з цією метою вирушають гуляти з коляскою.

"Завжди, коли є можливість, слід прагнути до того, щоб дитина спала на свіжому повітрі максимально довго (після кожного годування) і щоб цей сон не вимагав постійної присутності дорослих членів сім'ї", – зазначив лікар.

За його словами, якщо сім'я живе у місті, то ідеальним є балкон або певне місце у дворі, а якщо у власному будинку – то місце для сну можна оснастити найпростішою і недорогою системою відео- або аудіоконтролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Комаровський розвінчав міф про зв'язок між відсутністю молочних зубів і проблемами зі здоров'ям дитини.

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