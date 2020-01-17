Комаровський розповів, коли можна приймати вітаміни годуючим мамам

Якщо жінка здорова, то медична наука наполегливо радить віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню, а не прийому вітамінних або вітамінно-мінеральних комплексів.

Коли ж вітамінно-мінеральні комплекси все-таки потрібні? Запам'ятовуємо:

немає можливості харчуватися повноцінно і збалансовано з урахуванням зростаючих потреб організму (необхідність дієти, вегетаріанство, обмежені матеріальні ресурси і т. д.);

є хвороби, які порушують обмін речовин, всмоктування корисних речовин з шлунково-кишкового тракту або пов'язані з дефіцитом певних вітамінів і мінералів (запальні захворювання кишечника, анемія і т. п.);

є особливості місця проживання і способу життя, що зумовлюють дефіцит певних вітамінів і мінералів (дефіцит йоду у воді, мало сонця, неможливо купити якісні фрукти або рибу і т. д.).

Колаж

Очевидно, що в кожному конкретному випадку буде мати місце дефіцит абсолютно конкретних вітамінів і мінералів, і цей дефіцит можна буде компенсувати не будь-яким вітамінно-мінеральним комплексом, а зовсім конкретним. І вибір цього комплексу, звісно, краще всього здійснювати разом з лікарем.

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