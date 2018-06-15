Нередко молодые мамы испытывают послеродовую депрессию. Ваши близкие или специалисты могут посоветовать чаще выходить на улицу, встречаться с друзьями, использовать время сна ребёнка для собственного сна и отдыха и так далее. А вот согласно новому исследованию британских медиков, пение действительно помогает уменьшить проявления послеродовой депрессии.
Женщины, которые пережили послеродовую депрессию, говорили, что она проявлялась у них усталостью, тревогой и беспокойством, бессонницей, плаксивостью, раздражительностью и потерей аппетита. Испытывая физические и эмоциональные нарушения, женщины пробовали разные способы для борьбы с ними. А почему бы не попробовать петь, если это может помочь?
Резюмируя проведённые исследования, была опубликована статья, в которой рассказывалось, как пение колыбельных влияло на симптомы послеродовой депрессии.
134 женщины были разделены в группы по 10-12 человек. Одни группы женщин пели колыбельные детям, а другие просто продолжали выполнять все свои обычные дела в течение 10 недель. Женщины в "поющих группах" приносили своих детей и с удовольствием изучали колыбельные и другие детские песни. Такие занятия длились по 60 минут каждое. Со временем женщины в обеих группах заявили, что симптомы депрессии уходят. Но женщины в "поющих группах" сообщили об этом гораздо раньше.
Другие исследования с молодыми матерями показали, что пение детям приводит к уменьшению тревожных состояний и помогает наладить эмоциональную близость с малышом.
Но даже если и не посещать такие группы для женщин с послеродовой депрессией, просто чаще пойте своим детям! Вы быстрее избавитесь от беспокойства и плаксивости, а ваш малыш будет слышать такой успокаивающий его мамин голос.
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