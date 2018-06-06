Мечта каждого генетика – завести близнецов. С ними можно проводить множество экспериментов. Одного отдать на силовой спорт, второго на секцию, где требуется выносливость. Можно чтобы они играли на разных инструментах. Можно дарить им игрушки разных цветов, а потом определить, как это формирует их любимый цвет. И множество других таких же негуманных экспериментов на проверку роли наследственности и воспитания в судьбе.

Близнецы рождаются редко. Во всех странах близнецов рожают около 1% беременных женщин. Из них 2/3 – дизиготные, то есть разнояйцевые близнецы. Они получаются в результате того, что две яйцеклетки матери оплодотворились двумя сперматозоидами отца. Они могут быть одного пола или разных полов. И будут похожи как обычные братья или сестры. 1/3 близнецов – это однояйцевые близнецы (монозиготные) и у них совсем другая история. Они получаются в результате оплодотворения одной яйцеклетки одним сперматозоидом. В течении первых 20 дней развития новый организм может разделиться на 2 части, каждая из которых станет одним из близнецов. Такие близнецы полностью идентичны и могут быть только одного пола.

Есть множество факторов, которые влияют на шанс родить близнецов. Все они относятся к дизиготным близнецам, так как для их зачатия необходимо чтобы за один цикл у женщины созрело две яйцеклетки вместо одной. Образование однояйцевых близнецов, по-видимому, дело случайное, и повлиять на него внешние факторы не способны.

Вероятность рождения близнецов увеличивается в 4 раза с увеличением возраста матери с 15 до 35 лет. Высокие и полные женщины рожают в 2 раза больше близнецов, чем совсем худые и низкие. Курящие тоже делают это чаще.

Влияет на шанс рождения близнецов и дата зачатия. Нет, зачинать детей пока луна в Близнецах не поможет. Но вот среди зачатых детей летом и осенью, близнецов больше. Причина тому, как и всем прочим закономерностям – особенности гормонального фона. В период сокращения длительности светового дня в теле происходят слабые гормональные изменения, что влечет за собой и изменения в стимуляции созревания яйцеклеток. Кроме того, влияет и характер питания, который в разные сезоны различен. Связующее звено всех внешних условий и зачатия близнецов – ФСГ – фоликулостимулирующий гормон. Именно его уровень способен повлиять на то, созреет одна яйцеклетка или несколько. Благо мужчины поставляют сперматозоиды всегда с избытком, так что число зачатых за раз детей регламентируется женщиной.

Существует также генетическая склонность к рождению близнецов. Сейчас известно два основных гена, отвечающих за созревание яйцеклеток, мутации в которых повышают шанс развития близнецов. Наследуются они и по материнской и по отцовской линии. Вклад генетики также подтверждает тот факт, что сестры матерей близнецов на 30% чаще тоже рожают двойню. Есть предположения, что мутации в некоторых генах, которые отвечают за плотность контактов между клетками могут повысить шанс рождения однояйцевых близнецов. Но таких данных мало.

Chantal Hoekstra, Zhen Zhen Zhao, Cornelius B. Lambalk, Gonneke Willemsen, Nicholas G. Martin, Dorret I. Boomsma, Grant W. Montgomery; Dizygotic twinning, Human Reproduction Update, Volume 14, Issue 1, 1 January 2008, Pages 37–47