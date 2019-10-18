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Ольга Товпеко
Ольга Товпеко
Психолог Всі статті автора

Как реагировать на детские ссоры: советы психолога

459 Читати матеріал російською

Разберемся с легендой:

1 - как мы говорим обычно;

2 - как это слышат дети;

3 - лучший вариант.

1. Ну сколько вам повторять!

2. Вы глупые!

3. Вы справитесь, давайте я вам помогу разобраться.

1. Не кричите!

2. Молчите, не выражайте свои эмоции!

3. Вы не можете решить, кто будет играть с игрушкой? Давайте разберёмся вместе!

1. Как вам не стыдно! Все ломаете! У других детей нет и половины ваших игрушек.

2. Вы неблагодарные и наглые!

3. Поламали игрушку? Это, конечно, нехорошо. Постарайтесь действовать аккуратнее в следующий раз.

1. Остановитесь, немедленно прекратите!

2. Вы и ваши желания мне не важны, важен лишь мой покой.

3. Давайте сделаем паузу и разберемся, что произошло.

1. Посмотри, твой брат умнее и отдал тебе игрушку!

2. Ты глупый!

3. Я люблю тебя и ты обязательно научишься делиться, я в тебя верю.

1. Быстро извинись!

2. Ты всегда не прав!

3. Давай попробуем исправить ошибку.

1. Будете так себя вести, выгоню из дома!

2. Вы мне не нужны!

3. Хорошо, что вы целы и здоровы, а со ссорой сейчас разберёмся.

Как реагировать на детские ссоры: советы психолога

Иллюстрация

1. Поделись, он же младший.

2. Твои желания мне не важны. Он лучше.

3. Попроси у брата вежливо, возможно, он захочет поделиться. А если нет, то предложи поменяться или поиграть по очереди.

1. Не молчите! Вас спрашиваю, что случилось!

2. Я зла на вас, вы плохие!

3. Давайте вместе обсудим, как так вышло.

Самое главное – не переживайте, если сразу не получилось отреагировать правильно. Практика, повторение и внимание к себе и своим ресурсам делают свое дело!

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Автор
Ольга Товпеко Ольга Товпеко
Місце
Україна
Теги
Психологія діти
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