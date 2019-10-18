Разберемся с легендой:
1 - как мы говорим обычно;
2 - как это слышат дети;
3 - лучший вариант.
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1. Ну сколько вам повторять!
2. Вы глупые!
3. Вы справитесь, давайте я вам помогу разобраться.
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1. Не кричите!
2. Молчите, не выражайте свои эмоции!
3. Вы не можете решить, кто будет играть с игрушкой? Давайте разберёмся вместе!
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1. Как вам не стыдно! Все ломаете! У других детей нет и половины ваших игрушек.
2. Вы неблагодарные и наглые!
3. Поламали игрушку? Это, конечно, нехорошо. Постарайтесь действовать аккуратнее в следующий раз.
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1. Остановитесь, немедленно прекратите!
2. Вы и ваши желания мне не важны, важен лишь мой покой.
3. Давайте сделаем паузу и разберемся, что произошло.
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1. Посмотри, твой брат умнее и отдал тебе игрушку!
2. Ты глупый!
3. Я люблю тебя и ты обязательно научишься делиться, я в тебя верю.
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1. Быстро извинись!
2. Ты всегда не прав!
3. Давай попробуем исправить ошибку.
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1. Будете так себя вести, выгоню из дома!
2. Вы мне не нужны!
3. Хорошо, что вы целы и здоровы, а со ссорой сейчас разберёмся.
Иллюстрация
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1. Поделись, он же младший.
2. Твои желания мне не важны. Он лучше.
3. Попроси у брата вежливо, возможно, он захочет поделиться. А если нет, то предложи поменяться или поиграть по очереди.
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1. Не молчите! Вас спрашиваю, что случилось!
2. Я зла на вас, вы плохие!
3. Давайте вместе обсудим, как так вышло.
Самое главное – не переживайте, если сразу не получилось отреагировать правильно. Практика, повторение и внимание к себе и своим ресурсам делают свое дело!
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