Інстаграм-модель показала своє фото під час переймів і обурила мережу

Молода австралійська бікіні-модель Ханна Полайтс показала підписникам фото переймів з других пологів, чим викликала дуже неоднозначну реакцію людей.

Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, де у неї 1,3 млн підписників.

Відзначається, що жінка регулярно радувала своїх шанувальників фотографіями, на яких позує в спідній білизні і купальниках, і продовжувала це робити під час другої вагітності.

В один день вона показала фото, на якому разом з дочкою і чоловіком стоїть біля таблички з написом, що у неї перейми, і скоро в родині буде поповнення, - поруч з нею люлька для немовляти, в той час як сама Ханна виглядає квітучою, при макіяжі, файною та з посмішкою.

У мережі фото викликало вкрай неоднозначну реакцію. Так, одні захопилися, що модель може бути такою гарною навіть під час переймів.

Однак, більшість все ж обурилося, оскільки запідозрили, що насправді знімок постановочний, був зроблений не під час переймів, і може тиснути на жінок, закликаючи їх бути гарними навіть безпосередньо перед пологами.

Справедливості заради зазначимо, що через пару годин Полайтс показала фото вже з новонародженим, на якому виглядає куди більш втомленою.

Нагадаємо, раніше молода блогер поплатилася за фото з протестним плакатом.

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