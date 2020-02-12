Хімія проникає в утробу: вагітних попередили про небезпеку макіяжу

Вагітні жінки, які часто користуються косметикою, частіше народжують дітей із зайвою вагою. Вся справа в хімії, що входить склад засобів, яка шкодить дитині навіть в утробі.

Як відомо, дослідники виміряли рівень бутил парабену в сечі 629 вагітних. Виявилося, що максимальна його концентрація зафіксована у тих, хто часто наносить макіяж. Причому їх діти мали, в середньому, більшу вагу в перші 8 років життя, і особливо це стосувлося дівчаток, передає Dailymail.

Шкідливі речовини з косметики шкодять не тільки шкірі Бебіблог

Відзначається, що парабени проникають в організм через шкіру, а потім переносяться в плаценту, звідки і завдають шкоди плоду.

Німецькі вчені провели дослідження, в ході якого встановили, що мишенята, чиї матері піддавалися впливу парабенів, мали велику тягу до їжі і схильність до повноти, ніж мишенята з контрольної групи. З'ясувалося, що ця речовина пригнічувала у мишей роботу генів, які контролюють голод.

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