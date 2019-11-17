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Харчування для вагітних: дієтолог розвінчала найпопулярніші міфи

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Бажання їсти оселедець з варенням і гризти крейду - не завжди є нормою для вагітних.

Про це в своєму Telegram-каналі написала дієтолог Вікторія Кляуз. Вона зібрала головні міфи в харчуванні, з якими стикається консультуючи вагітних.

Міф 1. Бажання їсти оселедець з варенням, гризти крейду або вдихати запах вихлопних газів на вулиці - норма для вагітних

"Не завжди це так, часто перекручення смаку - одна з ознак нестачі нутрієнтів, а не "вагітних капризів". Але є тонкість, якщо поїдання крейди – це ознака анемії, то бажання з'їсти бургер з картоплею фрі – просто банальний голод", - пише Кляуз.

Дієтолог розповіла про міфи в харчуванні для вагітних

Дієтолог розповіла про міфи в харчуванні для вагітних

goodhouse.ru

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Міф 2. Гранат і яблука - кращі джерела заліза для вагітної

"Ні, в помідорах і шпинаті заліза більше. І не забуваємо про" тварин "джерелах", - зазначила дієтолог.

Міф 3. Сир потрібно їсти кожен день, інакше малюк не отримає кальцій і у нього будуть "погані зуби"

"Тут цілих 2 моменти! Малюк отримує нутрієнти з тіла матері, а не з продуктів. А ось, щоб майбутня мама не відчувала дефіцитів - важливо збалансовано харчуватися. І пам'ятаємо, скільки сиру не їж - якщо вітаміну Д недостатньо, то кальцій не засвоїться", - написала Кляуз.

Міф 4. Всі зайві кілограми, які набрала, підуть в перші місяці після народження дитини

За словами дієтолога, на жаль, це не завжди так. Набрані зайві 10-15 кілограм "самі по собі" не йдуть, потрібно прикладати зусилля.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Вагітність і пологи
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