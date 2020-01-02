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Губки бантиком: дерматологиня поділилася рецептами дитячої косметики

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Кожна дівчинка мріє виглядати як принцеса, тому вони завжди намагаються залізти в мамину косметичку й підфарбувати личко помадою-рум'янами, як це роблять дорослі.

Але лікарі не радять дозволяти дітям користуватися магазинною декоративною косметикою, особливо малятам до 5 років.

"У складі будь-якої магазинної косметики є добавки на зразок барвників, ароматизаторів і стабілізаторів, які для малюків є потенційними алергенами. Тому чутлива, ніжна й тонка шкіра дітей може відреагувати на "макіяж" почервонінням або лущенням", – розповіла MedOboz дерматологиня Ольга Ігнатьєва.

Тому порадила приготувати косметику для маленької принцеси вдома й поділилася рецептами найбільш популярних косметичних продуктів.

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Дівчата люблять мамину косметику

Дівчата люблять мамину косметику

Іmgfon

Яскравий блиск для губ

Щоб приготувати безпечний і навіть корисний блиск для губ, підготуйте 15 г бджолиного воску, 8 г олії какао, 15 г олії ши, 15 крапель олії солодкого мигдалю й столову ложку бурякового соку.

Отже, нагрійте віск на паровій бані, додайте до нього олії та перемішайте усе. Коли маса стане однорідною, додайте до неї сік, знову добре перемішайте й залиште охолонути. Перемістіть мікс у невелику ємність, що щільно закривається, і відправте в холодильник застигати.

Такий блиск варто зберігати в прохолодному темному місці, щоб він не зіпсувався.

Крем-тіні

Якщо ваша дівчинка любить фарбувати очі, приготуйте дня неї гарні крем-тіні. Для цього візьміть 5 г олії жожоба, 3 г бджолиного воску, половинку кавової ложки какао і стільки ж кукурудзяної муки й тальку.

Розтопіть на водяній бані віск і олії, ретельно перемішайте. Коли суміш добре нагріється, додайте до неї какао, борошно й тальк, знову перемішайте все і перекладіть в невелику зручну ємність. Відправте тіні в холодильник на 2-4 години, поки вони не затверднуть.

Зберігати цей продукт також краще темному прохолодному місці, наприклад, в холодильнику.

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Для рум'яних щічок

Ще один косметичний продукт, який люблять дівчатка, – розсипчасті рум'яна. І їх теж дуже легко можна приготувати в домашніх умовах.

Отже, візьміть 2 столові ложки крохмалю або пудри кореня маранти, чайну ложку порошку гібіскуса і пів чайної ложки кориці. Змішайте до однорідної маси всі компоненти й перемістіть в баночку з-з під вашої розсипчастої пудри.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які компоненти в косметиці можуть спровокувати появу акне.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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