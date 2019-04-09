Грудне вигодовування стало випробуванням для жінки через рідкісне захворювання

Діна Тодд виявила в себе рідкісне захворювання, відоме як дисфорія від грудного вигодовування, при якому вона відчувала тривогу під час годування своєї доньки. Це змушувало її відчувати сильний страх кожного разу, коли вона годувала.

Діна говорить, що лікарі виписали її після пологів, сказавши, що у неї була післяпологова депресія, хоча вона відчувала себе нормально, коли не годувала груддю.

Після пошуку інформації в інтернеті про свою проблему жінка виявила потенційну причину своїх дивних відчуттів – дисфоричний рефлекс відділення молока або D-MER. Причиною D-MER є різке зниження дофаміну при виділенні молока, в результаті чого жінка починає відчувати занепокоєння, тугу і страх. Діні ставало погано кожного разу, коли вона збиралася годувати дитину груддю.

Дисфорія могла завадити Діні бути турботливою матір'ю, але не дивлячись на важкий початок материнства, вона знала, що надія є. Дівчина зрозуміла, що це нормально, і вона відчувала, що це пройде.

Коли в сім'ї з'явилася друга дитина, Діна була більш готовою. Проблема з D-MER полягає в тому, що жінки мало що про це знають. Годуюча грудьми думає, що причина в ній, що вона не любить свою дитину.

Сьогодні Діна знає багато про свою проблему і має власні способи контролювати ці почуття. Вона сповнена рішучості підвищити обізнаність годуючих грудьми мам і надати їм підтримку.

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