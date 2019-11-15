Планируете родить здорового малыша? Я рекомендую оценить состояние здоровья перед зачатием и исключить опасности.
Итак, нужно проконсультироваться у гинеколога, эндокринолога и сдать следующие анализы:
Анализ крови на ТТГ (сдаем в любой день менструального цикла) – скрининг заболеваний щитовидной железы, ее "правильная работа" очень важна для нормального развития эмбриона/плода.
Обновить флюорографию/рентген органов грудной клетки. Да, за рубежом не делают, но только потому, что у них нет эпидемии туберкулеза, мы с вами живем в других условиях и это крайне важное ежегодное обследование для каждой из вас.
Анализ крови на Ig G к кори и краснухе – при отрицательном результате – вакцинация, после нее надежная контрацепция 1 месяц.
Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты, мазок из влагалища на выявление хламидиоза, гонореи, трихомониаза и микоплазмы гениталиум.
ПАП-тест методом жидкостной цитологии + можно анализ на ВПЧ (котестинг) – результат действителен минимум год, можно избежать сдачи ПАП-теста во время беременности.
Посещение стоматолога.
Как помочь организму и обеспечить плод необходимыми веществами:
начать принимать фолиевую кислоту в дозе 0,5 мг/сутки хотя бы за 1-3 месяца до зачатия;
витамин Д 600-1000 МЕ/сутки тоже можно.
Подготовка к беременности
tsn.ua
Также для успешного зачатия важно:
иметь регулярные половые контакты каждые 2-3 дня;
можно сдать общий анализ крови, если последний раз вы его сдавали очень давно;
можно исследовать уровень ферритина, если вы из группы риска по железодефициту;
лечение и консультации у смежных специалистов, если у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, ХПН и пр.);
можно сдать Ig G к токсоплазме/цитомегаловирусу и герпес-вирусам, чтобы понимать, была ли встреча ДО беременности с этими инфекциями. Но в целом это не обязательно, так как специфической профилактики не существует.
Чего делать не нужно!!!
искать уреаплазму, гарднереллу, делать бакпосевы и лечить кишечную палочку в каком-то титре;
принимать прогестерон с 11 или 16-го дня цикла, чтоб быстрее забеременеть и поддержать вторую фазу цикла, "прикрепить" эмбрион к эндометрию;
пить БАДы для повышения фертильности.
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