Гороскоп здоров'я на 26 березня - як пережити важкий день

Кажуть, понеділок - день важкий. І сьогоднішній повністю виправдовує цей опис.

"Практично весь день, аж до 16 годин, пронизаний напруженістю, - розповіла "МедОбозу" астролог Людмила Снітковська. - До 11 ранку, особливо у жінок, буде "закипати мозок".

Після 11.00 ситуація почне вщухати, однак, щоб прийти в себе після нервового сплеску, знадобиться ще багато часу. Щоб скоріше відновитися, подумайте про дім - що хорошого в ньому можна зробити.

"Подібні дні бувають чотири рази на місяць, тобто, раз на тиждень. Колись це п'ятниця, колись понеділок, - пояснила астролог. - Тому не варто сердитися, до нервового напруження потрібно морально підготуватися і просто пережити такі дні".

Крім дратівливості, підвищується ризик появи головного болю, особливо у чоловіків-начальників, а також у Овноів і Козерогів. Тому про всяк випадок киньте в кишеню пару таблеток знеболювального.

Жінок Раків і Козерогів цього понеділка можуть турбувати жіночі хвороби, а також є високий ризик небажаної вагітності.

Панівний у цей день ретроградний Меркурій провокує забудькуватість у всіх знаків зодіаку. Тому кожному потрібно ретельно перевіряти свою роботу, щоб уникнути неприємностей.

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