Гороскоп здоров'я на 25 березня: як харчуватися і чого побоюватися

Цієї неділі, як і всі інші дні, таїть в собі секрети і каверзи. І щоб прожити його з посмішкою, астрологи рекомендують прислухатися до зірок.

"Сьогоднішній день буде злегка напруженим тільки з ранку, - розповіла "МедОбозу" астролог Людмила Снітковська. - А ось після 9 години, після смачної ранкової кави або чаю, стан нервового напруження вщухне".

До речі, якщо у вас є конфлікти, неділя сприяє їх залагодженню.

Зірки рекомендують сьогодні всім знакам, а особливо Ракам, звернути увагу на харчування протягом дня - смачні улюблені страви і ласощі будуть сприяти гарному позитивному настрою.

Для всіх сьогодні є ризик застудитися і злягти з температурою. Організм буде особливо чутливим до перепаду температур, тому для того, щоб захворіти буде достатньо 10-15 хвилин переохолодження. І якщо вже це і трапитися, хвороба може затягнутися до 3 квітня.

Підвищується ризик травматизму у Овнів, Львів і Козерогів, тому особливо бережіть ноги і голову.

У цей день підвищується ризик виникнення інсультів. Тому тим, у кого є проблеми з судинами, варто зайнятися своєю активністю: знизити ймовірність хвороби допоможуть вправи з поворотами шиї і голови, а також помірна ходьба.

Якщо ви задумали зайнятися загартовуванням, почати дієту або відмовитися від шкідливих звичок, варто це зробити саме сьогодні. Зірки обіцяють успіх в подібних питаннях.

Тельцям, Терезам і Козерогам слід зайнятися нирками. Пийте більше чистої води - в цей час вона має особливу очищуючу силу.

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