Гороскоп здоров'я на 24 березня: кому треба бути напоготові

Незважаючи на те, що субота - вихідний день і погода сьогодні сприяє гарному настрою, деяким знакам Зодіаку потрібно залишатися напоготові.

"Цей день обіцяє дратівливість, - розповіла "МедОбозу" астролог Людмила Снітковська. - Ранок почнеться з незрозумілої тривоги і триватиме так до 11-ї години. Особливо це на собі відчують Близнюки".

Овнів, Раків і Козерогів з 11-ї до 17-ї години можуть турбувати розлади травлення - нічого серйозного, але неприємно. Тому намагайтеся їсти не поспішаючи, відмовтеся від дуже гарячої та гострої їжі. Бути обережними слід і під час приготування їжі - зірки попереджають про ризик отримання опіків або порізів.

У Овнів, Близнюків, Козерогів, Львів, Терезів і Водоліїв в цей день є ризик виникнення головного болю через холод або простудні захворювання. Тому, виходячи на вулицю, одягайтеся тепло, а в приміщенні - будьте обережнішими з протягами і кондиціонерами.

Сьогодні той день, коли варто починати лікування, якщо ви його планували. Початок курсу обіцяє швидке одужання.

Тим, кого турбують проблеми з венами, сьогодні варто почати займатися своїм здоров'ям, оскільки зірки попереджають про ризик погіршення стану. Спробуйте робити зарядку для розробки колінних суглобів і литкових м'язів.

А ось візит до гінеколога або мамолога краще відкласти до наступного тижня - є ймовірність помилки при постановленні діагнозу, яка може вас засмутити.

Раніше "МедОбоз" знайомив своїх читачів з найкоротшим і найточнішим гороскопом.