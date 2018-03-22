Гороскоп здоров'я на 23 березня

Незважаючи на те, що п'ятниця - кінець робочого тижня і настрій має бути на висоті, день обіцяє бути нервовим для всіх знаків зодіаку. Тому кожному варто пам'ятати про те, що всі хвороби від нервів.

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Овен

Цієї п'ятниці вам варто звернути увагу на свою фігуру - якщо вас щось не влаштовує, сміливо складайте план перетворення. Слідуючи йому, ви зможете швидко досягти успіху.

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Телець

Швидше за все вам доведеться провести цей день на ногах. А значить, втомитеся і будете почувати себе "вичавленим лимоном". Повернути вас в почуття допоможе контрастний душ.

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Близнюки

Можливо, вас підкачає травлення - тяжкість, розлад чи інші неприємні симптоми. Тому відмовтеся від кулінарних шедеврів, віддавши перевагу знайомим стравам. І додайте більше овочів.

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Рак

Зірки рекомендують вам бути обережніше з цукром і шоколадом. Допомогти відчути себе легше вони не допоможуть (хоча вам буде здаватися навпаки), а ось підвищать тиск - напевно.

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Лев

Цієї п'ятниці ви можете бути трохи розсіяним і неуважнимі. Тому будьте обережнішими на дорозі і при роботі з технікою.

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Діва

Завтра для вашої шкіри є ризик появи висипань - через алергію або невчасно вимитих рук. Тому зверніть увагу на своє харчування і гігієну.

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Ваги

Якщо ви захворіли, то завтра у вас з'явиться бажання підлікуватися за допомогою нетрадиційної медицини. Зірки рекомендують не експериментувати, інакше стане тільки гірше.

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Скорпіон

Скорпіонам варто бути обережніше з очима - ймовірно, за тиждень вони сильно втомилися від комп'ютера. Почніть ранок з гімнастики для очей - вона зніме напругу і допоможе очам впоратися з навантаженням.

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Стрілець

Якщо у вас є можливість розслабитися і відпочити, обов'язково скористайтеся. Цієї п'ятниці релакс допоможе відновити і примножити витрачені раніше сили.

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Козеріг

Хороше самопочуття вам сьогодні забезпечать незначні зміни: заміна постільної білизни, несуттєва перестановка (хоча б просто переставте місцями вазони з квітами). Оновлення обстановки подарує вам перезавантаження.

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Водолій

Зірки рекомендують вам в цей день їсти побільше цитрусових. Вони допоможуть вам освіжитися і підбадьоритися, а заодно і поповнити запас вітамінів.

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Риби

Напівфабрикати в цей день не для вас, оскільки ваш організм не готовий буде з ними впоратися. Тому внесіть корективи у ваше меню - нехай в ньому будуть краще прості, але повністю натуральні продукти.

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