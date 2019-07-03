Захоче – попросить: Комаровський дав важливу пораду батькам

Дитина, яка не любить звичайну воду, буде її пити, якщо батьки не будуть пропонувати альтернативу.

Доктор Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків: "Чи можна примушувати дитину пити звичайну воду, якщо він від неї категорично відмовляється?".

На думку педіатра, в цій ситуації потрібно діяти педагогічно – не пропонувати в якості заміни солодкі напої, які можуть нанести шкоду здоров'ю. Якщо дитина буде відчувати справжню спрагу, то вона сам попросить у вас води.

Він також зазначив, що обов'язок батьків – завжди пропонувати воду своєму чаду.

Раніше MedOboz писав, що доктор Комаровський повідомив, які найнебезпечніші годинни для знаходження під сонцем – з 10 ранку до 16 півдня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!