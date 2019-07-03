Захоче – попросить: Комаровський дав важливу пораду батькам

Дитина, яка не любить звичайну воду, буде її пити, якщо батьки не будуть пропонувати альтернативу.
Доктор Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків: "Чи можна примушувати дитину пити звичайну воду, якщо він від неї категорично відмовляється?".
На думку педіатра, в цій ситуації потрібно діяти педагогічно – не пропонувати в якості заміни солодкі напої, які можуть нанести шкоду здоров'ю. Якщо дитина буде відчувати справжню спрагу, то вона сам попросить у вас води.
Він також зазначив, що обов'язок батьків – завжди пропонувати воду своєму чаду.
Питання: ⠀ Синочку мій 1.4. Він абсолютно не хоче пити звичайну просту воду. Чи потрібно його примушувати пити? ⠀ Відповідь: ⠀ Якщо у дитини буде реальна спрага, він обов'язково буде пити. Тобто ваша задача завжди пропонувати дитині рідина. Інше питання в тому, що, якщо дитина відмовився від води, а ви тут же прибігли з компотом або соком, то він і далі буде відмовлятися. Тому ви вже зараз повинні розуміти, що, замінюючи воду солодкими напоями, ви наносите прямої шкоди здоров'ю вашої дитини. Тому, звичайно ж, ваша дитина, дивлячись ваші добрі очі, прекрасно знає, що, відмовившись від води і влаштувавши істерику, він отримає від вас чудовий солодкий сік. Тому він воду і не п'є. Що робити? Не давати йому альтернативи, давати те, що треба. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # питво # спрага # вода # рідина
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