Годування грудьми і лікування: Комаровський дав цінну пораду матерям

При годуванні дитини грудьми потрібно узгодити будь-які медичні препарати з лікарем, віддавати перевагу відомим і вивченим засобам, а також дотримуватися правильних інтервалів між прийомом ліків і вигодовуванням малюка.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував 8 правил використання ліків під час годування грудьми.

"Самолікування неприпустиме, прийом будь-якого препарату повинен бути узгоджений з лікарем", – написав він.

Годування грудьми/Комаровський

За його словами, жодні ліки не є абсолютно безпечними для малюка. Він наголосив, що чим дитина молодша, тим це правило актуальніше: особлива обережність необхідна у період новонародженості.

"Слід віддавати перевагу добре відомим і вивченим препаратам, використовувати мінімальні терапевтичні дози", – зазначив Комаровський.

На його думку, також важливо пам'ятати, що лікарі можуть не знати про те, що жінка годує грудьми – про це обов'язково потрібно розповісти до того, як будуть призначені ліки.

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За його словами, будь-який лікарський препарат повинен мати інструкцію щодо застосування, а в ній повинен бути пункт, який вказує на можливість використання засобу при годуванні груддю.

"Пам'ятайте, що чим більша перерва між прийомом ліків і годуванням грудьми, тим менша концентрація препарату в плазмі крові і, відповідно, в молоці. Саме тому приймайте препарати безпосередньо перед тим, як прикладаєте дитину до грудей. За час годування потрапити в молоко ліки не встигнуть, а до наступного – пройде максимально можливий час", – зазначив Комаровський.

Також, за словами медика, не можна відмовлятися від лікування тільки тому, що потрібно тимчасове припинення грудного вигодовування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. МОЗ України Уляна Супрун розповіла, як потрібно харчуватися жінкам, які годують дитину груддю. Чиновник перерахувала продукти, яких не повинно бути в раціоні годуючої матері, і дала поради щодо обмеження в їжі.

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