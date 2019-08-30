Годування дитини під час хвороби: Комаровський дав поради

Хвору дитину потрібно годувати, зважаючи на її апетит, а також бажання і потребу в їжі.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання схвильованої жінки. Вона була впевнена, що годувати хворого не потрібно довгий час, а тільки напувати.

"Перше правило годування хворої дитини — зважати перш за все на її апетит. Хоче їсти — обов'язково давати", — наголосив фахівець.

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Також він зазначив, що, пропонуючи хворому їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції.

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"У супі ложка цілком може плавати, а не стояти", – написав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, коли потрібно обов'язково забирати дитину з дитячого садка.

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