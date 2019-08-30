Хвору дитину потрібно годувати, зважаючи на її апетит, а також бажання і потребу в їжі.
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання схвильованої жінки. Вона була впевнена, що годувати хворого не потрібно довгий час, а тільки напувати.
"Перше правило годування хворої дитини — зважати перш за все на її апетит. Хоче їсти — обов'язково давати", — наголосив фахівець.
Годування дитини під час хвороби: Комаровський дав поради
Також він зазначив, що, пропонуючи хворому їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції.
"У супі ложка цілком може плавати, а не стояти", – написав Комаровський.
Вопрос: ⠀ Евгений Олегович, здравствуйте! Отдыхаем у бабушки в деревне. Сегодня утром старший сын (8,5 лет) проснулся с болью в горле и насморком, но общее самочувствие, говорит, удовлетворительное. Пою его тёплой водой каждые 30 минут по 1/2 стакана и в нос физраствор лью с той же периодичностью. ⠀ Но возник спор с бабушкой: я считаю, что кормить сына в первый день хотя бы часов до 17.00 не стоит, только поить, дабы печень могла легко справиться с "соплями", а вечером можно что-нибудь очень лёгенькое, например сладкий чай с печенькой, немного отварного картофеля, огурчик с грядки... Сам сын бы не против поесть, но и подождать тоже в состоянии. Он мне сказал, что ему обидно, что все завтракали, а он нет. Бабушка очень переживает, что не кормлю "растущий организм", тем более что сын поел бы. ⠀ Подскажите нам, пожалуйста, как все-таки правильно вести себя в ПЕРВЫЙ день: кормить или не кормить? ⠀ Ответ: ⠀ Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать. Так что в данной ситуации я на стороне бабушки. ⠀ Другое дело, что, предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #дети #родительство #питание #орви
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