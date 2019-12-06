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Глаукома у дітей: лікар назвав основні ознаки хвороби

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Сьогодні розповім про глаукому у дітей.

Всередині нашого ока за рахунок продукції особливої рідини і її відтоку підтримується внутрішньоочний тиск (ВОТ). Його можна виміряти спеціальними тонометрами (контактними і безконтактними, другі на сьогоднішній день використовуються частіше) під час рутинного огляду офтальмолога.

Глаукома – серйозне захворювання очей, що характеризується підвищенням ВОТ. Це відбувається або через підвищення продукції рідини, або через порушення її відтоку. Тривале підвищення внутрішньоочного тиску призводить до ураження зорового нерва і в підсумку до втрати зору.

У дітей рідко, але може зустрічатися вроджена глаукома. Набагато частіше глаукома розвивається пізніше, протягом життя. Раннє виявлення та лікування глаукоми може врятувати людині зір.

Якщо ви помітили одну з таких ознак, як можна швидше повідомте про це свого педіатра:

  • надмірна сльозотеча;

  • яскраво виражена світлочутливість (дитина відвертається від світла, ховається під ковдрою);

  • дитина мружиться;

  • дитина скаржиться на туман перед очима;

  • очі надмірно опуклі;

  • підвищена дратівливість;

  • спазм вік;

  • постійний біль в очах.

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Плохой набор веса у детей
Вроджена глаукома у дітей зустрічається рідко

Вроджена глаукома у дітей зустрічається рідко

Ілюстрація

Один з методів лікування глаукоми – хірургічний. Лікар створює альтернативний шлях для відтоку рідини.

Дитині, якій одного разу був поставлений діагноз "глаукома", потрібен регулярний контроль у окуліста, щоб не пропустити можливі рецидиви хвороби, тримати ВОТ під контролем і стежити за станом зорового нерва і рогівки.

Бережіть зіниці ока. Будьте здорові!

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Автор
Олександр Сиволобов Олександр Сиволобов
Тема
здоров'я
Тег
діти
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