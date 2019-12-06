Глаукома у дітей: лікар назвав основні ознаки хвороби

Сьогодні розповім про глаукому у дітей.
Всередині нашого ока за рахунок продукції особливої рідини і її відтоку підтримується внутрішньоочний тиск (ВОТ). Його можна виміряти спеціальними тонометрами (контактними і безконтактними, другі на сьогоднішній день використовуються частіше) під час рутинного огляду офтальмолога.
Глаукома – серйозне захворювання очей, що характеризується підвищенням ВОТ. Це відбувається або через підвищення продукції рідини, або через порушення її відтоку. Тривале підвищення внутрішньоочного тиску призводить до ураження зорового нерва і в підсумку до втрати зору.
У дітей рідко, але може зустрічатися вроджена глаукома. Набагато частіше глаукома розвивається пізніше, протягом життя. Раннє виявлення та лікування глаукоми може врятувати людині зір.
Якщо ви помітили одну з таких ознак, як можна швидше повідомте про це свого педіатра:
надмірна сльозотеча;
яскраво виражена світлочутливість (дитина відвертається від світла, ховається під ковдрою);
дитина мружиться;
дитина скаржиться на туман перед очима;
очі надмірно опуклі;
підвищена дратівливість;
спазм вік;
постійний біль в очах.
Вроджена глаукома у дітей зустрічається рідко
Ілюстрація
Один з методів лікування глаукоми – хірургічний. Лікар створює альтернативний шлях для відтоку рідини.
Дитині, якій одного разу був поставлений діагноз "глаукома", потрібен регулярний контроль у окуліста, щоб не пропустити можливі рецидиви хвороби, тримати ВОТ під контролем і стежити за станом зорового нерва і рогівки.
Бережіть зіниці ока. Будьте здорові!
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