Глаукома у дітей: лікар назвав основні ознаки хвороби

Сьогодні розповім про глаукому у дітей.

Всередині нашого ока за рахунок продукції особливої рідини і її відтоку підтримується внутрішньоочний тиск (ВОТ). Його можна виміряти спеціальними тонометрами (контактними і безконтактними, другі на сьогоднішній день використовуються частіше) під час рутинного огляду офтальмолога.

Глаукома – серйозне захворювання очей, що характеризується підвищенням ВОТ. Це відбувається або через підвищення продукції рідини, або через порушення її відтоку. Тривале підвищення внутрішньоочного тиску призводить до ураження зорового нерва і в підсумку до втрати зору.

У дітей рідко, але може зустрічатися вроджена глаукома. Набагато частіше глаукома розвивається пізніше, протягом життя. Раннє виявлення та лікування глаукоми може врятувати людині зір.

Якщо ви помітили одну з таких ознак, як можна швидше повідомте про це свого педіатра:

надмірна сльозотеча;

яскраво виражена світлочутливість (дитина відвертається від світла, ховається під ковдрою);

дитина мружиться;

дитина скаржиться на туман перед очима;

очі надмірно опуклі;

підвищена дратівливість;

спазм вік;

постійний біль в очах.

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Вроджена глаукома у дітей зустрічається рідко Ілюстрація

Один з методів лікування глаукоми – хірургічний. Лікар створює альтернативний шлях для відтоку рідини.

Дитині, якій одного разу був поставлений діагноз "глаукома", потрібен регулярний контроль у окуліста, щоб не пропустити можливі рецидиви хвороби, тримати ВОТ під контролем і стежити за станом зорового нерва і рогівки.

Бережіть зіниці ока. Будьте здорові!

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