Фолієва кислота та йод: захисти себе та свого малюка в період епідемії

Для кожної жінки, що планує вагітність, головне, щоб її майбутня дитина народилася здоровою. Однак 4% дітей в Україні народжуються із вадами розвитку, значна частина пологів – патологічні, більше 20% вагітностей закінчуються викиднями. Як же захистити своє здоров’я та здоров’я свого малюка?

Перш за все, майбутній мамі рекомендовано переглянути свій спосіб життя щонайменше як за 3 місяці до початку вагітності. До раціону необхідно включити деякі вітаміни та мікроелементи, які відіграють надзвичайно важливу роль у правильному формуванні та розвитку плода та які, нажаль, ми не можемо у достатній кількості отримати з продуктами харчування. Мова йде тільки про речовини, які потрібні організму жінки та її майбутній дитині в підвищеній кількості, оскільки вже доведено, що надлишкове та необґрунтоване вживання полівітамінів також шкодить плоду. А деякі вітаміни, такі як A, Д, B12, можуть навіть накопичуватись в організмі та ставати токсичними у великих дозах.

Але є мікронутрієнти, без яких народити здорову дитину складно, оскільки потреба в цих речовинах під час вагітності зростає. Особливо це важливо на ранніх термінах вагітності та на етапі планування. Саме до таких нутрієнтів відноситься фолієва кислота та йод.

Підвищена потреба в фолієвій кислоті обумовлена тим, що ця речовина бере участь у побудові клітин нервової системи плоду, а також у процесах кровотворення, та формуванні всіх органів і тканин. Дефіцит фолієвої кислоти до, та під час вагітності суттєво підвищує ризик виникнення вроджених вад, обумовлених дефектами нервової трубки, а також гіпотрофії і недоношеності.

Ще одним надзвичайно важливим елементом для майбутньої мами є йод. Йододефіцитні стани широко поширені в нашій країні, адже обумовлені недостатністю йоду в ґрунті і воді, що веде до дефіциту цього нутрієнту в продуктах харчування. Дефіцит йоду в період підготовки до вагітності і, тим більше, під час вагітності завдає шкоду здоров'ю матері і дитини, підвищує ризик перинатальної патології, викиднів, збільшує ймовірність мертвонародження, народження глухонімих і розумово відсталих дітей, є однією з причин недоношеності, вроджених вад, порушень нервово-психічного розвитку дітей.

Особливо актуальним стає це питання в період підвищених ризиків для матері і її майбутньої дитини, таких як епідемія, тощо, коли організму та їх імунній системі потрібна додаткова підтримка. Для того, щоб імунна система могла виконати свої функції та захистити організм від захворювання, вона повинна знаходитися у стані підвищеної напруженості. В такий період відбувається посилення активності клітин імунної системи, оскільки їм необхідно швидко знайти та знешкодити збудників, які потрапляють до організму. А для цього імунним клітинам, як і будь-якій клітині нашого організму потрібне додаткове надходження нутрієнтів зовні.

Так, відомо, що для нормального функціонування клітин імунної системи необхідний такий мікроелемент, як йод. Саме гормони щитоподібної залози (для вироблення яких необхідний цей нутрієнт) посилюють імунну відповідь організму, захищаючи нас від багатьох недуг. Наприклад робота лейкоцитів, фагоцитів, рівень імуноглобулінів та інших факторів, які забезпечують достатню імунну відповідь організму, напряму залежить від забезпечення організму йодом. Нестача ж цього нутрієнту, в свою чергу, може привести до зниження імунітету.

Фолієва кислота також є компонентом, без якого імунна система не може нормально виконувати свої функції, оскільки ця речовина бере безпосередню участь в утворенні клітин крові, що відповідають за імунітет, та їх функціонуванні.

Майбутній мамі рекомендовано приймати по 400-800 мкг фолієвої кислоти щодня, починаючи прийом за 3 місяці до запланованої вагітності, далі – під час всього періоду вагітності та лактації.

Забезпечити потребу жінки у фолієвій кислоті та йоді допоможе оригінальний європейський препарат Фоліо. Це бренд німецької компанії SteriPharm (Стеріфарм), яка є світовим експертом з фолієвої кислоти. Вона вже понад 40 років дбає про здоров’я жінок та малюків не тільки в Європі а й за її межами. Сьогодні майже 45% вагітних жінок у Німеччині приймають препарати компанії SteriPharm в якості харчових добавок.

Одна таблетка Фоліо містить 400 мкг фолієвої кислоти та 200 мкг йоду, що забезпечує добову потребу організму жінки у фолієвій кислоті та йоді та повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ та МОЗ.

ФОЛІО® – єдиний продукт, склад якого повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ та МОЗ.

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