Догляд і лікування новонароджених: експерти обговорили нові стандарти

Експерти МОЗ України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ГО “Ранні Пташки”, ГО “ВакциНація” обговорили протоколи Європейських міждисциплінарних стандартів догляду за новонародженими дітьми.

Нові стандарти спрямовані на врегулювання питання догляду за новонародженою дитиною від моменту вагітності, повідомляють в прес-центрі МОЗ України.

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На думку фахівців, нові стандарти є актуальними для України. Зараз на черзі формування міждисциплінарної команди для подальшого перекладу стандартів в Україні для використання їх у щоденній лікарській практиці.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський зазначив, що нові європейські стандарти дозволять рятувати більше життів новонароджених та долучитися українським лікарям до світової практики лікування.

новонароджена дитина fakty.com.ua

За даними ВООЗ, головними причинами смерті дітей до п’яти років є передчасні пологи та ускладнення при народженні. Дану статистику можна виправити шляхом надання найкращого догляду від часу народження, що і є основним завданням нових стандартів.

Ініціаторами отримання цих стандартів Україною виступили МОЗ України та ГО "Українська асоціація батьків передчасно народжених дітей Ранні пташки".

Раніше MedOboz писав, что багато дітей у світі народжуються з низькою вагою, що в подальшому впливає на їхнє здоров'я і виживання.

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