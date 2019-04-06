Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Мешканка Шотландії Еммалуіз Леггейт дізналася про вагітність за 45 хвилин до настання пологів.

"Я не робила тест на вагітність. У мене не було ніяких симптомів. Зовсім нічого. Лікарі не можуть пояснити, чому у мене не було живота", - зазначила вона, пише Metro.

У дівчини вже був первісток, після його народження вона почала приймати протизаплідні таблетки, щоб не завагітніти повторно.

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Еммалуіз також визнається, що незадовго до пологів трохи поправилася, однак схуднути їй ніяк не вдавалося.

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Доктора припускають, що причиною відсутності живота стало розташування дитини в області спини. Це відбувається досить часто.

Пологи пройшли успішно. Здорового малюка назвали Сиара.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китаянка з міста Сяминь народила двійнят від різних батьків.

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