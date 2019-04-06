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/mamaclub

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

1.4тЧитати матеріал російською

Мешканка Шотландії Еммалуіз Леггейт дізналася про вагітність за 45 хвилин до настання пологів.

"Я не робила тест на вагітність. У мене не було ніяких симптомів. Зовсім нічого. Лікарі не можуть пояснити, чому у мене не було живота", - зазначила вона, пише Metro.

У дівчини вже був первісток, після його народження вона почала приймати протизаплідні таблетки, щоб не завагітніти повторно.

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Metro

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Metro

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Metro

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Metro

Дівчина дізналася про вагітність за 45 хвилин до пологів: що сталося

Metro

Еммалуіз також визнається, що незадовго до пологів трохи поправилася, однак схуднути їй ніяк не вдавалося.

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Доктора припускають, що причиною відсутності живота стало розташування дитини в області спини. Це відбувається досить часто.

Пологи пройшли успішно. Здорового малюка назвали Сиара.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китаянка з міста Сяминь народила двійнят від різних батьків.

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Шотландія
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Ш. Олег
Ш. Олег
Теоретически подобное возможно, но на практике… Существует целый ряд как вероятных, так и достоверных признаков беременности, "прозевать" которые все до одного , на мой взгляд, довольно сложно даже самому наивному и глупому человеку. Хотя… Лет 20 назад я бы напрочь отверг такую возможность, но сейчас, с высоты прожитых лет и приобретённого опыта, не буду, пожалуй, столь категоричен. :)
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