Дитинологія: педіатрія нового покоління

Педіатрія, як і будь-яка інша наука, має розвиватися. Медичні знання застарівають швидко, швидко змінюються підходи та методи, змінився й погляд на дитяче здоров’я.

Уже давно в усьому світі під час лікування хвороб здебільшого орієнтуються на науково-обґрунтовані рекомендації, в основі яких лежить доказова медицина. Це означає жодних неперевірених методів – лише ті, ефективність і безпека яких доведені шляхом ретельних досліджень.

А ще на перше місце виходять не так пошук і лікування хвороб, як створення таких умов, щоб дитина хворіла рідше.

Звичний нам підхід передбачає в разі банальної застуди призначення дитині маси медикаментів, найчастіше сумнівної ефективності, а профілактика часто полягає у проведенні оглядів, а зовсім не в зусиллях, спрямованих на збереження здоров’я.

Все тому, що наша педіатрія зав’язана на радянській медичній системі, коли головним було не так реально дбати про здоров’я, як покращувати міфічні показники. Ось тільки нова педіатрія геть інша. Це мультифункціональний підхід, який передбачає багатовекторні експертні знання та послуги як від лікарні, включно з повним набором лікарняного функціоналу, так і від лікаря, який лікує не окремі органи й частини тіла, а дитину в цілому, надаючи допомогу і в діагностиці, і в лікуванні, і в супроводі хворого у процесі її одужання. Лікарі-дитинологи лікують не хворобу, а дитину, причому з мінімальним стресом і страхом для дитини та її батьків.

Німецькою мовою дитяча медицина називається Kinderheilkunde, що можна перекласти і як лікування дітей, і як турбота про здоров’я. В Україні новатором цього напряму виступає медична мережа "Добробут", яка стала ініціатором створення абсолютно нового поняття – "дитинологія".

Дитинологія – це та сама педіатрія, тільки якісно поліпшена, з урахуванням усіх сучасних знань і досвіду країн, у яких система охорони здоров’я перебуває на найвищому рівні. Іншими словами, дитинологія – це наступний щабель розвитку педіатрії.

Олексій Риков:

"Слід пам’ятати, що більшість дітей від початку здорові, і головне завдання лікаря – спостерігати й робити так, щоб дитина не хворіла".

Головне для дитинолога – сприяти здоровому розвитку малюка. А якщо все ж таки потрібно буде лікувати – тоді з мінімальним стресом для дитини, без призначення непотрібних обстежень, аналізів і з необхідним мінімумом ліків.

Ще одна відмінність полягає в тому, що дитинолог – це лікар, знайомий з усіма сферами медицини. Він лікує не якусь окрему частину тіла дитини, а організм у цілому.

Олексій Риков:

"Велика перевага в тому, що дитину веде один лікар, і з 90% питань, які можуть виникнути, він здатний розібратися сам, направляючи пацієнта до вузького фахівця лише в разі реальної потреби".

Кожен дитинолог трохи психолог і завжди знайде спільну мову і з дитиною, і з її батьками. Ігрова атмосфера й розважальна обстановка сприяють комфортному проведенню часу та зниженню в дітей стресу від візиту до лікаря.

Фахівці ММ "Добробут" постійно проходять навчання на світових конференціях з педіатрії.

Олексій Риков:

"Робота дитинологів ґрунтується виключно на доказовій медицині. А ще ми намагаємося створити у клініці повністю замкнений цикл, і ми здатні вирішити майже всі проблеми, що можуть виникнути. Це значно спрощує батькам завдання. У нас є все необхідне обладнання, тут працюють високоспеціалізовані фахівці".

Стаціонари, зокрема основна клініка нашої мережі, працюють у режимі 24/7, що дає можливість приймати маленьких пацієнтів, які потребують термінової допомоги. Крім того, є служба невідкладної допомоги на дому. Також для зручності створено мобільну програму, у якій зазначаються всі візити до лікаря, обстеження, результати аналізів, є можливість онлайн-запису.

Причому ця програма двостороння – одна в телефоні в пацієнта, а інша – у лікаря, який має можливість спостерігати в режимі онлайн за лікуванням, переглядати аналізи, висновки тощо. Таким чином, лікар завжди в курсі всіх проблем, які можуть виникнути в його маленьких пацієнтів.

Підсумуємо. Безплатний прийом у загальній поліклініці, начебто, має перемагати. Але все геть не так, як здається на перший погляд. Всупереч всім міфам, безплатна медицина вже давно такою не є. А приватна медицина не настільки дорога, як багато хто звик вважати.

А якщо врахувати, що дитинолог ніколи не пропише непотрібних ліків і процедур і все може вирішитися призначенням одного засобу, то можливі витрати можуть бути значно нижчими, ніж у державній поліклініці. А ось якість наданого лікування в рази вища.

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