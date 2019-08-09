Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

"Десерт не отримаєш": вчені пояснили, чому змушувати дітей з'їдати все – небезпечно

363 Читати матеріал російською

Під час прийому їжі не потрібно змушувати дітей доїдати страву повністю і не залишати "ані крихти". Існує ризик, що вони почнуть ігнорувати свій голод і навіть будуть ненавидіти овочі.

Про це написала "InoPressa" з посиланням на "Slate.fr". Фахівці вважають, що, незважаючи на те, що батьки тільки з найкращими побажаннями забороняють дитині вживати солодке, поки та не доїсть основну страву, цей спосіб не є ефективним.

На думку директора з досліджень у Центрі наук про смак і харчування Софі Ніклаус, таке вживання їжі не рекомендується з поведінкової або харчової точки зору.

Дитина

Дитина

"Таке розпорядження очистити свою тарілку навіть контрпродуктивне. Тому що в результаті воно збиває з пантелику почуття голоду і регулювання прийому їжі. А ще тому, що воно надає негативного забарвлення тій їжі, яку людина намагається в себе "запхати", – зазначив автор публікації.

Дослідники додали, що, хоча у дітей розмір шлунку не такий, як у дорослої людини, проте другі часто забувають про це і подають малюкам об'єктивно занадто великі і невідповідні порції. Більше того, зазначила дієтолог Вероніка Провеншер, дитина народжується з дуже гарними сигналами голоду і ситості.

Новини
Годування грудьми і лікування: Комаровський дав цінну пораду матерям

Видання наголосило, що не слід забувати, що як для дітей, так і для дорослих до контролю за прийомом їжі домішуються багато більш-менш свідомих сигналів.

"Змушувати дитину доїдати все з тарілки – значить відмовлятися від надії на те, що продукти будуть оцінені достойно", – зазначила Ніклаус.

Провеншер наголосила, що залежно від діяльності та інших прийомів їжі і закусок, зроблених протягом дня, у дитини не завжди однаковий рівень голоду.

Дієтолог провела опитування серед жінок з проблемами надмірної ваги: коли їх попросили подумати про свої труднощі з розпізнаванням сигналів голоду, вони сказали, що в дитинстві їх привчали до кінця "підчищати" свою тарілку.

"У менш благополучних сім'ях, де поширеність ожиріння вища, існує також і бюджетна напруженість навколо продуктів харчування: важливо не викидати продукти харчування. Це може спонукати батьків частіше змушувати дітей доїдати все до кінця", – підкреслила Ніклаус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський повідомив, які продукти не можна давати дітям.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Теги
харчування діти дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини