"Десерт не отримаєш": вчені пояснили, чому змушувати дітей з'їдати все – небезпечно

Під час прийому їжі не потрібно змушувати дітей доїдати страву повністю і не залишати "ані крихти". Існує ризик, що вони почнуть ігнорувати свій голод і навіть будуть ненавидіти овочі.

Про це написала "InoPressa" з посиланням на "Slate.fr". Фахівці вважають, що, незважаючи на те, що батьки тільки з найкращими побажаннями забороняють дитині вживати солодке, поки та не доїсть основну страву, цей спосіб не є ефективним.

На думку директора з досліджень у Центрі наук про смак і харчування Софі Ніклаус, таке вживання їжі не рекомендується з поведінкової або харчової точки зору.

Дитина

"Таке розпорядження очистити свою тарілку навіть контрпродуктивне. Тому що в результаті воно збиває з пантелику почуття голоду і регулювання прийому їжі. А ще тому, що воно надає негативного забарвлення тій їжі, яку людина намагається в себе "запхати", – зазначив автор публікації.

Дослідники додали, що, хоча у дітей розмір шлунку не такий, як у дорослої людини, проте другі часто забувають про це і подають малюкам об'єктивно занадто великі і невідповідні порції. Більше того, зазначила дієтолог Вероніка Провеншер, дитина народжується з дуже гарними сигналами голоду і ситості.

Видання наголосило, що не слід забувати, що як для дітей, так і для дорослих до контролю за прийомом їжі домішуються багато більш-менш свідомих сигналів.

"Змушувати дитину доїдати все з тарілки – значить відмовлятися від надії на те, що продукти будуть оцінені достойно", – зазначила Ніклаус.

Провеншер наголосила, що залежно від діяльності та інших прийомів їжі і закусок, зроблених протягом дня, у дитини не завжди однаковий рівень голоду.

Дієтолог провела опитування серед жінок з проблемами надмірної ваги: коли їх попросили подумати про свої труднощі з розпізнаванням сигналів голоду, вони сказали, що в дитинстві їх привчали до кінця "підчищати" свою тарілку.

"У менш благополучних сім'ях, де поширеність ожиріння вища, існує також і бюджетна напруженість навколо продуктів харчування: важливо не викидати продукти харчування. Це може спонукати батьків частіше змушувати дітей доїдати все до кінця", – підкреслила Ніклаус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський повідомив, які продукти не можна давати дітям.

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