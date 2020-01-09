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Чим раніше, тим краще: що потрібно знати про вакцинацію від гепатиту В

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Навіщо так рано вакцинувати дітей від гепатиту В ?

Більшість хворих на гепатити В і С не знають про це. Італійський лікар-вірусолог Убальдо Віско Командіні каже, що близько 70% його пацієнтів інфіковані вірусом гепатиту. На жаль, люди часто дізнаються про інфекцію лише в той момент, коли настають важкі ускладнення: цироз печінки і гепатоцелюлярна карцинома.

Навіть у прогресивної Європи не виходить побороти епідемію гепатитів через їх безсимптомний перебіг. "У багатьох людей з гепатитом B або C не спостерігається виражених симптомів хвороби і її часто довго не діагностують", – говорить Еріка Даффелл, епідеміолог Європейського центру профілактики та контролю захворювань в Стокгольмі.

Статистика така: 45-85% хворих на гепатит В і 20-89% хворих на гепатит С дізнаються про свою недугу лише через кілька років. Зауважу, що весь цей час подібні люди є заразними для оточуючих. ВООЗ вкрай стурбована цим питанням і вважає профілактику і ранню діагностику гепатитів пріоритетним завданням на найближчий час.

Діагностика проста: необхідно здати аналіз крові. Сучасна медицина володіє достатніми знаннями і способами уповільнити розвиток ускладнень, а в разі гепатиту С і зовсім перемогти хворобу.

Для профілактики передачі інфекції багато країн вводять вакцинацію проти гепатиту В. Завдяки цьому його поширеність, за даними більшості країн Європейського Союзу, на рівні менше 1%. Наприклад, в Італії цей показник дорівнює 0,7%.

"Найбільше зниження показників гепатиту B відбувається в країнах з високим, 95% і вище, охопленням вакцинацією", – зазначає доктор Даффелл.

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Вакцинувати дітей від гепатиту В найкраще в перші 24 години їх життя

Вакцинувати дітей від гепатиту В найкраще в перші 24 години їх життя

Ілюстрація

На гепатит В може захворіти будь-хто. Цей вірус передається в результаті контакту з кров'ю, спермою та іншими біологічними рідинами інфікованої людини (вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів і від дорослих дітям в побуті).

Гепатит С передається в основному через контакт з кров'ю інфікованої людини і найбільш поширений серед ін'єкційних наркоманів. Однак це не означає, що варто втрачати пильність, гепатит С частіше і швидше призводить до тяжких ускладнень. Крім того, є дані про зростання захворюваності на інфекції гепатиту серед гомосексуалістів, а також серед ув'язнених і мігрантів. Вакцини проти гепатиту С поки ще не існує.

Перш ніж оцінювати необхідність вакцинації свого сина чи доньки від гепатиту В, запитайте себе: як багато ваших родичів, які скоро прийдуть порадіти за новонародженого, недавно робили аналіз крові на антитіла до гепатиту В або С? Упевнений, що мало хто...

Вакцинація від гепатиту В потрібна, важлива і рятує життя дітей.

Будьте здорові! ⠀

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Автор
Олександр Сиволобов Олександр Сиволобов
Теми
гепатит здоров'я
Тег
діти
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