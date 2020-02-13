"Не забороняйте дітям кричати": експертка дала важливі поради батькам

Викрадення та зникнення дітей, на жаль, не рідкість у наш час. І щоб знизити ймовірність трагедії, експерти рекомендують більше уваги приділяти питанням виховання та безпеки.

"Неможливо порахувати, скільки разів мені доводилося "супроводжувати" самотніх школярів, поки вони самі йшли по вулиці, перебуваючи від них на відстані. У школу, зі школи, на гурток або на заняття в басейн – та куди завгодно. Тому про безвідповідальність поширюватися не буду, як і про адекватність", – написала у себе в Facebook радниця з питань безпеки дітей Олена Лізвінська.

У своєму пості експертка підкреслила той факт, що багато дорослих забороняють малечі кричати, голосно розмовляти, висловлюючи емоції або відстоюючи свою правоту.

"Всі ці люди взагалі не замислюються про те, що своїми заборонами позбавляють дитину шансів врятувати своє життя", – зазначила Лізвінская.

Вона пояснила, що будь-який голосний звук у тваринному світі – спосіб привернути увагу. Потрібна допомога – повідом про це голосно.

Часто крик – єдина можливість урятуватися 24

"Єдиний доступний і максимально природний спосіб для дитинчати привернути увагу – це видати голосний звук. Що роблять діти тієї миті, коли відчувають тривогу чи небезпека? Плачуть і криком кличуть батьків. І це нормально. Це означає, що адекватний батько, почувши крик, прийде на допомогу", – зазначила вона, додавши, що багато дорослих роблять жахливу помилку, забороняючи синам і донькам кричати, причому завжди й усюди.

Цілком логічно, що якоїсь миті в маленької особи "відключається" цей цінний навик, дар тисяч поколінь наших предків, що вижили саме завдяки йому. "Так, це заважає дорослим. Так, це втомлює батьків. Так, це дискомфорт для оточення. Але це не проблема дитини. У цих ситуаціях дитина – це просто дитина, а дорослі на те й дорослі, щоб розуміти, що відбувається", – додала експертка і наголосила, що саме вміння закричати, привернути увагу й покликати на допомогу рятує життя.

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Також Лізвінська дала кілька порад, які допоможуть дитині не загубитися:

– вибирайте яскравий одяг для малюка – це підвищить імовірність швидко його виявити серед людей;

– завжди тримайте малечу в полі вашого зору;

– дитина завжди повинна йти попереду, а не позаду вас;

– завжди тримайте її за руку (чим менший вік дитини, тим міцніше ви її тримаєте, а не вона вас);

– у транспорт намагайтеся заходити одночасно або щоб дитина заходила раніше за вас;

– намагайтеся заходити на передні двері в транспорті;

– вчіть дитину кричати "Мамо!" або "Тату!", коли вона вас не бачить.

– нагадуйте, що поганим і злим може бути абсолютно будь-хто: дитина, підліток, жінка, бабуся й дідусь;

– не лайте малюка, якщо щось пішло не так. Пояснюйте подробиці – це важливо для розуміння ним всієї ситуації. З вас двох дорослий ви, і ви точно впораєтеся, а вона – дитина!

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