Чи можна пити холодне при ГРВІ

Зима – період, коли "активуються" інфекції ", і часто нам не вдається уникнути контакту з ними. Тому давайте переглянемо ще раз лікування ГРВІ та розберемо найпоширеніші помилки.
Ви вживаєте прохолодні напої і воду з холодильника? Намагаєтеся загартувати горло таким чином? І все правильно робите, продовжуйте!
Але як бути під час ГРВІ? Чи можна продовжувати пити холодне або варто підігрівати хоча б до кімнатної температури?
Отже, увага, правильна відповідь!
Холодні напої та вода при ГРВІ
Колаж
Якраз саме при ГРВІ, коли біль в горлі, холод на мигдалини дуже полегшує стан. У багатьох країнах пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді і ГРЗ – це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не прийнято.
Тому, якщо ви звикли пити холодну воду та напої, спеціально гріти їх під час хвороби немає ніякої необхідності.
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