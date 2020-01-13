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Чи можна пити холодне при ГРВІ

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Зима – період, коли "активуються" інфекції ", і часто нам не вдається уникнути контакту з ними. Тому давайте переглянемо ще раз лікування ГРВІ та розберемо найпоширеніші помилки.

Ви вживаєте прохолодні напої і воду з холодильника? Намагаєтеся загартувати горло таким чином? І все правильно робите, продовжуйте!

Але як бути під час ГРВІ? Чи можна продовжувати пити холодне або варто підігрівати хоча б до кімнатної температури?

Отже, увага, правильна відповідь!

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Холодні напої та вода при ГРВІ

Холодні напої та вода при ГРВІ

Колаж

Якраз саме при ГРВІ, коли біль в горлі, холод на мигдалини дуже полегшує стан. У багатьох країнах пити холодне під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді і ГРЗ – це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не прийнято.

Тому, якщо ви звикли пити холодну воду та напої, спеціально гріти їх під час хвороби немає ніякої необхідності.

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
інфекція
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