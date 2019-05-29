"Червоний, як м'ясо!" Дівчина народила дитину без шкіри. Фото

В англійському графстві Йоркшир 19-річна Джесіка Кібблер народила первістка Кайда вагою 1,1 кг. Він з'явився на світ передчасно, на сьомому місяці вагітності.

На тілі малюка було всього 2% верхнього шару шкіри. Шанси на виживання хлопчика були мізерними, пише Daily Star.

"Коли медсестри вперше показали нам Кайда, він був червоний, як шматок сирого м'яса", - розповіла мати малюка.

Daily Star

Daily Star

Daily Star

Daily Star

Лікарі усіма можливими способами полегшували стан дитини. За півтора місяці шкіра на тілі трохи наросла. Весь час малюк перебував без одягу, адже будь-який дотик до тіла викликав біль.

З народження Кайду довелося боротися з сепсисом, некротичним ентероколітом - захворюванням кишківника, вродженим герпесом, бронхіолітом тощо.

На початку травня йому зробили операцію, пересадивши шкіру з живота на праву руку, але Кайдену потрібно ще чотири подібні операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Таїланді собака допоміг врятувати заживо поховане немовля. Його народила 15-річна дівчина, яка вирішила позбутися дитини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!