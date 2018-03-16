Без тренувань і дієт: прибирання в будинку допоможе схуднути

Всі ми звикли, що для того, щоб схуднути, потрібно сісти на дієту і серйозно зайнятися спортом.

Психологи ж відзначають, що іноді досить звернути увагу на навколишнє оточення і внести корективи, передає MailOnline. І улюблений будинок може стати причиною набору ваги або ж допомогти схуднути.

Причина в тому, що деякі речі, їх колір або положення підштовхують нас здійснювати деякі речі підсвідомо, або зовсім запускають певні процеси в організмі, наприклад, голод. І це часто і відбивається на стані фігури.

Зберігайте їжу в контейнерах

Іноді їсти починає хотітися від самого тільки вигляду їжі. Тому щоразу, заглядаючи в холодильник, нам хочеться перекусити.

Щоб уникнути цього, не залишайте їжу на видному місці і зберігайте її в контейнерах.

Замініть всі тарілки на маленькі

Чим більше обідня тарілка, тим більше хочеться в неї покласти, і тим більше, відповідно, з'їдається.

Тому вибирайте тарілки в діаметрі до 20 сантиметрів, щоб ваші порції сприяли схудненню.

Більш того, підбирайте посуд, який контрастує з кольором страв. Дослідження показало, що коли людям подавали білий рис на білих тарілках, вони з'їдали на 22% більше.

Купіть високі склянки

Від зайвої рідини також гладшають. І улюблені багатьма широкі вузькі стакани якраз цьому сприяють - вони створюють ілюзію вміщення малої кількості рідини, тому спустошивши один, відразу хочеться випити другий.

А довгі вузькі келихи, навпаки, здаються об'ємними і допомагають контролювати обсяг рідини.

Приберіть зайві столи

Пора позбутися від зайвих столів у вітальні, спальні та ін. Адже стіл передбачає, що на ньому стоїть їжа, а якщо стіл близько і до нього можна легко дотягнутися, то постійно виникає бажання взяти ще один шматочок смачненького.

Приберіть всі фото продуктів

Позбавтеся від апетитних зображень фруктів, кави і печива, які є у вашому домі. Нехай вони і додають "родзинку", але при цьому провокують почуття голоду і підсилюють апетит від одного тільки погляду на них.

Зберігайте спеції в банках

Не секрет, що аромат деяких спецій стимулює бажання поїсти. До таких належить ваніль, кориця та ін. Цим, до речі, дуже часто користуються маркетологи. І щоб у вашому будинку не спрацював "гачок" популярних булочних і фаст-фудів, помістіть спеції в банки, що щільно закриваються кришками.

"МедОбоз" недавно розповідав про те, як можна схуднути, посадивши на дієту свою другу половинку.