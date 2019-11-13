Без паніки: названі головні ознаки наближення пологів

Кожна майбутня матуся за час вагітності напевно перечитала тонну літератури, гігабайти сторінок в інтернеті і опитала сотні подруг, щоб дізнатися, як власне починаються пологи і як вони протікають.

Однак з наближенням заповітної дати всі отримані знання можуть кудись зникнути, через що породілля забуває про передвістників пологів, і лікарям доводиться везти її в лікарню вже в останній момент або ж зовсім приймати пологи в дорозі. Нехай це і не небезпечно (якщо вагітність не віщує ускладнень), але тим не менш не комфортно ні для самої мами, ні для новонародженого малюка.

Акушер-гінеколог Валерій Якуба нагадав читачкам MedOboz, які ознаки видають наближення пологів і натякають на необхідність збиратися до пологового будинку.

Перші ознаки пологів розпізнати не складно Bigmirnet

Живіт опускається вниз

Одна з найперших ознак наближення пологів – опущення живота. Так, зміститися він може за 2-4 тижні до потуг, але це вже вірна ознака, що плід нижче опускається до області тазу і вже готується побачити світ.

Примітно, що у мам, які вже народжували, живіт може опускатися набагато пізніше, наприклад, за день до пологів.

Почастішання сечовипускання і постійні бажання опорожнити кишечник

Частота сечовипускань до кінця вагітності збільшується, проте перед самим днем пологів кількість візитів до вбиральні подвояться. Плюс до всього буде часто відвідуватися і бажання звільнити кишечник.

Справа в тому, що малюк своєю вагою тисне не тільки на сечовий міхур, а й на кишківник, від чого мама частіше відчуває відповідні позиви. Крім того, перед пологами в організмі стрімко збільшується рівень гормону простагландину, головна властивість якого - розслабляти шийку матки, а "побічним" його ефектом є здатність до послаблення кишкової мускулатури.

Відходить "пробка"

Попередженням, що до пологів залишилися лічені дні, а можливо навіть годинни, є відходження слизової пробки. Так, вагітна може виявити на нижній білизні світло-рожеві виділення з домішками крові, або ж прозорі або жовтуваті. З цього моменту потрібно бути до себе максимально уважною.

Підтікають води

Це вірна ознака надриву околоплідного міхура. Після цього майбутня мама відзначить інтенсивне або слабке підтікання напівпрозорої рідини з піхви. Зазвичай після початку такого процесу пологи можуть початися протягом доби, тому планувати будь-які справи після такої ознаки не потрібно.

З'являються болі в животі - потуги

Незважаючи на численні історії, потуги не завжди дуже болючі, тим більше відразу. Часто вони починаються з ледве відчутних потягуваннь в області живота. Пізніше періодичність їх збільшується, а інтенсивність – посилюється. При цьому припустити, на скільки вони розтягнуться в часі – складно, тому відчувши перші потягування і скорочення в животі, збирайтеся в лікарню.

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