Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Без паніки: названі головні ознаки наближення пологів

Читати матеріал російською

Кожна майбутня матуся за час вагітності напевно перечитала тонну літератури, гігабайти сторінок в інтернеті і опитала сотні подруг, щоб дізнатися, як власне починаються пологи і як вони протікають.

Однак з наближенням заповітної дати всі отримані знання можуть кудись зникнути, через що породілля забуває про передвістників пологів, і лікарям доводиться везти її в лікарню вже в останній момент або ж зовсім приймати пологи в дорозі. Нехай це і не небезпечно (якщо вагітність не віщує ускладнень), але тим не менш не комфортно ні для самої мами, ні для новонародженого малюка.

Акушер-гінеколог Валерій Якуба нагадав читачкам MedOboz, які ознаки видають наближення пологів і натякають на необхідність збиратися до пологового будинку.

Новини
"Не ставить на паузу активне життя": Супрун розвіяла міфи про вагітність
Перші ознаки пологів розпізнати не складно

Перші ознаки пологів розпізнати не складно

Bigmirnet

Живіт опускається вниз

Одна з найперших ознак наближення пологів – опущення живота. Так, зміститися він може за 2-4 тижні до потуг, але це вже вірна ознака, що плід нижче опускається до області тазу і вже готується побачити світ.

Примітно, що у мам, які вже народжували, живіт може опускатися набагато пізніше, наприклад, за день до пологів.

Почастішання сечовипускання і постійні бажання опорожнити кишечник

Частота сечовипускань до кінця вагітності збільшується, проте перед самим днем пологів кількість візитів до вбиральні подвояться. Плюс до всього буде часто відвідуватися і бажання звільнити кишечник.

Справа в тому, що малюк своєю вагою тисне не тільки на сечовий міхур, а й на кишківник, від чого мама частіше відчуває відповідні позиви. Крім того, перед пологами в організмі стрімко збільшується рівень гормону простагландину, головна властивість якого - розслабляти шийку матки, а "побічним" його ефектом є здатність до послаблення кишкової мускулатури.

Відходить "пробка"

Попередженням, що до пологів залишилися лічені дні, а можливо навіть годинни, є відходження слизової пробки. Так, вагітна може виявити на нижній білизні світло-рожеві виділення з домішками крові, або ж прозорі або жовтуваті. З цього моменту потрібно бути до себе максимально уважною.

Новини
Боротьба з вагітністю та бокс: онколог розповів про причини раку грудей

Підтікають води

Це вірна ознака надриву околоплідного міхура. Після цього майбутня мама відзначить інтенсивне або слабке підтікання напівпрозорої рідини з піхви. Зазвичай після початку такого процесу пологи можуть початися протягом доби, тому планувати будь-які справи після такої ознаки не потрібно.

З'являються болі в животі - потуги

Незважаючи на численні історії, потуги не завжди дуже болючі, тим більше відразу. Часто вони починаються з ледве відчутних потягуваннь в області живота. Пізніше періодичність їх збільшується, а інтенсивність – посилюється. При цьому припустити, на скільки вони розтягнуться в часі – складно, тому відчувши перші потягування і скорочення в животі, збирайтеся в лікарню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про методики, які допоможуть зачати дівчинку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Одним из главных признаков приближения родов является..... БЕРЕМЕННОСТЬ )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини