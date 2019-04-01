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Бабуся в 55 років народила власного онука

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55-річна британка Емма Майлз народила дитину, ставши сурогатного матір'ю для своєї дочки, котра народилася без матки.

Емма Майлс, у якої вже є двоє власних дітей, вирішила зробити подарунок своїй 31-річній дочці Трейсі Сміт. Більшу частину життя дівчина боялася, що ніколи не зможе стати матір'ю. Ще в підлітковому віці їй виставили жахливий діагноз — синдром Майєра-Рокітанского. Як виявилося, Трейсі народилася без матки, проте з яєчниками і фаллопієвими трубами у неї було все в порядку.

Эмма Майлс народила онука

Эмма Майлс народила онука

dailymail.co.uk

Місіс Майлз, яка також є матір'ю 24-річного Нікола, розповіла: "Мене трясло, коли я дізналася, що Трейсі не зможе мати дітей".

Незважаючи на менопаузу місіс Майлз змогла стати сурогатною матір'ю, адже запліднення виконувалося методом ЕКЗ, з використанням яйцеклітин її дочки. Жінка виявилася достатньо здоровою, щоб успішно виносити і народити дитину. Але для цього їй довелося спочатку схуднути на 38 кг, а потім приймати гормони, щоб завагітніти.

Як відомо, у матерів старше 35 років підвищений ризик передчасного переривання вагітності і прееклампсії — ускладнень, які можуть стати смертельно небезпечними для жінок. Але це не злякало місіс Майлз. Відчайдушне бажання допомогти дочці змусило її зважитися на сурогатне материнство.

"Не дивлячись на мій вік, я зовсім не турбувалася про пологи, — пояснила жінка. — Вся моя увага була зосереджена на тому, щоб зробити цю особливу річ для моєї дочки".

Трейсі Сміт з новонародженим сином

Трейсі Сміт з новонародженим сином

dailymail.co.uk

Вважається, що місіс Майлз — одна з найстаріших сурогатних матерів в Британії. У 2011 році повідомлялося, що 57-річна Памела Батлер з Блеквуда, Південний Уельс, стала найстарішою, після того як народила свого онука Джозефа, якого вона також виносила в утробі.

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Тег
вагітність
Джерело
Джерело:Dailymail.co.uk
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