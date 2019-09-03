Когда появляется ребёнок, жизнь кардинально меняется. Безвозвратно. И к этим изменениям наша психика должна адаптироваться. Не привыкнуть, а именно перестроиться, т.е. интегрировать все новое в прежний уклад, и наоборот, перестроить прежнее под новое.

В норме этот процесс может занимать от двух недель до месяца. Женщина испытывает смешанные чувства: грусть, плаксивость, неясность своей новой роли, апатия, отстранённость, неясное беспокойство. Ощущение будто пыльным мешком по голове ударили, и это не только от недосыпа, это сродни шоку от мысли "и теперь это все моя жизнь".

Это нормально, такое состояние проходит по мере завершения адаптации. Послеродовая депрессия – сбой этого процесса, когда женщина застревает в этих переживаниях, и они становятся все более интенсивны и разрушительны.

Мать в депрессии вполне может ухаживать за ребёнком, но ее состояние влияет на малыша, он теряет ощущение безопасности, так как мама перестаёт быть прогнозируемой. Тяжёлые формы депрессии лечат медикаментами.

В основе послеродовой депрессии лежит следующая цепочка: ⠀

прошлое – ригидная установка. Например, "хорошая мама всегда любит ребёнка", или "родить надо только естественным путём". Они жёсткие, там присутствуют слова всегда/никогда/надо/должна;

настоящее – разочарование. Роды и материнство невозможно ни с чем сравнить, это совершенно новый и всегда индивидуальный чувствуемый опыт. Поэтому то, что мы себе представляем, часто расходится с реальностью;

будущее – утрата перспективы. Депрессивное состояние отличает как раз утрата позитивной перспективы, когда кажется, что это никогда не кончится.

Послеродовая депрессия не передаётся по наследству, но важно понимать, если мама испытывала эти чувства в период вашего младенчества, то ваше тело, психика, будет помнить об этом. Этот первый опыт лёг в основу вашего внутреннего предоставления о том, что такое материнство и как это.

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