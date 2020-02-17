Крізь агонію: англійка показала зворушливі фото з вмираючим сином

39-річна Теммі Айресон з Кінгс-Лінн (Норфолк, Англія) поділилася відчайдушними знімками прощання зі своїм 13-тижневим сином Уілбером.

Хлопчик народився з важкою генетичною мутацією і не міг перебувати без апаратів життєзабезпечення. Коли мати вирішила забрати його з клініки додому, у малюка трапилася тимчасова зупинка серця, після чого відбулося важке ураження головного мозку. Через кілька тижнів реанімації та боротьби за життя Уілберга було вирішено відключити його від апаратів, повідомляє Dailymail.

Як відомо, Теммі завагітніла від свого бойфренда Марка через три місяці їх стосунків. Вагітність припала на період лікування жінки від ендометріозу.

Вперше медики помітили відхилення в розвитку малюка під час УЗД на терміні 20 тижнів. У дитини були ознаки генетичної мутації і пов'язаного з нею артрогрипозу – скутості суглобів. Уже тоді Теммі рекомендували перервати вагітність, однак вона відмовилася.

"Я вже так сильно любила його. Він реагував на торкання до живота, між нами був сильний зв'язок. Прогнози були поганими, але я все ж сподівалася, що одного разу зможу привести дитину додому", – каже Теммі.

Теммі під час вагітності Dailymail

Однак цього не сталося. Малюк народився на 32 тижні і не дихав самостійно, тому його помістили в інтенсивну терапію під апарати штучного життєзабезпечення.

"Ми не знали, чи зможе він зробити це в першу ніч, але він впорався. Медики радили мені не турбувати його фізичним контактом, проте мої дотики втішали його: малюк любив, коли його гладять. З кожним днем він ставав сильнішим, змінювався. Я його плекала, обіймала, співала йому пісні. Після фізіотерапії він міг здійснювати невеликі рухи, і це наштовхувало на позитивні думки", – розповідає Теммі.

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Генетичні тести показали, що Уілбер страждає мутацією гена RYR1, що призводить до захворювання центральної частини серця і артрогрипозу – скутості суглобів. Після постановки діагнозу Теммі створила сторінку в Instagram, сподіваючись познайомитися з іншими сім'ями, де є діти з такою ж хворобою, і з'ясувати, що чекає Уілбера в майбутньому, адже незважаючи на те, що його рухливість була обмежена, мозок функціонував нормально.

Після 12 тижнів перебування у відділенні інтенсивної терапії Теммі вирішила відвезти сина додому, але Уілбер переніс жахливу зупинку серця, через яку він отримав серйозне пошкодження мозку.

"Медикам вдалося повернути його до життя, але як тільки він відкрив очі, я зрозуміла, що мого маленького хлопчика вже немає, – згадує Теммі. – Його погляд був порожній, і він, здавалося, більше не впізнавав мене. Він більше не відповідав на мої дотики, і зв'язок між нами зник. Я була спустошена".

Лікарі порадили Теммі дати Уілберу час, щоб оговтатися від черепно-мозкових травм, але через два тижні виявилося, що пошкодження незворотні. І тоді вона прийняла важке рішення: відключити сина від апаратів життєзабезпечення.

У призначений день медики допомогли родині переїхати в окрему палату, щоб попрощатися з дитиною, і саме тоді були зроблені несамовиті фото.

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

Останні моменти з Уілбером Dailymail

"Ми заздалегідь домовилися зробити якомога більше фотографій, – пояснила Теммі. – Незважаючи на те, що в ці моменти було так боляче повертатися, не мати зображення кожної дорогоцінної останньої хвилини з нашим сином було б набагато гірше".

Теммі тримала і втішала Уілбера, коли апарати були відключені, фотографувала їх останні обійми, співала йому і веліла не боятися. Жінка тримала дитину, коли вона робила останні подихи, і після цього вона змогла провести зі своїм сином дев'ять днів завдяки спеціально пристосованому холодному "дитячому ліжечку". У хоспісі медсестри допомогли Теммі зробити відбитки рук і ніг Уілбера і зберегти пасмо його волосся.

Там же Теммі пішла з хлопчиком на прогулянку, сиділа на гойдалці на ігровому майданчику хоспісу і позувала зі своїм сином, приховуючи явну агонію, через яку вона проходила. Це був перший раз, коли вона змогла сфотографувати обличчя Уілбера без трубок і проводів.

Ці фотографії тепер займають почесне місце в будинку Теммі і Марка – на вівтарі, присвяченому Уілберу, де кожен день в честь його пам'яті горять свічки.

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