51-річна жінка народила відразу чотирьох

У Великій Британії в жовтні 2018 року 51-річна Трейсі Бріттен змогла народити відразу чотирьох дітей, - з ними зараз все в порядку, і їх недавно хрестили.

Відповідні фото публікує британський відомий таблоїд The Sun.

Відзначається, що у Трейсі вже є троє дорослих дітей і навіть вісім онуків, і всі її знайомі, м'яко кажучи, були шоковані, коли вона заявила про намір знову стати матір'ю.

Вона разом зі своїм 39-річним чоловіком Стівеном вирушила на Кіпр, щоб зробити ЕКО за 7 тисяч фунтів (235 тисяч гривень).

Тоді спробували помістити в матку чотири ембріона, з них вижили три, при цьому, один розділився на два, утворивши дівчаток-близнят.

Готовність Трейсі в віці 51 року народити навіть не одного, а відразу чотирьох дітей, глибоко шокувала всіх її знайомих, з тих пір вона використала понад 6 тисяч пляшок молока і майже 5 тисяч підгузників, ледь змогла поспати перед церемонією хрещення дітей в Саутгейті, але не шкодує.

"Але я б не обміняла їх на весь світ. Вони прекрасні пучки радості", - говорить щаслива мама.

Нагадаємо, раніше 25-річна Нікета Белл кілька років безуспішно намагалася завагітніти і народила відразу трійню, коли вже зовсім зневірилася.

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