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5 секретів гарної засмаги

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Літо - саме час обзавестися супер-красивою засмагою. Але до самого процесу потрібно підходити з розумом, адже однанеправильна дія, і всі старання підуть нанівець - чи плямами піде, або не "ляже" красиво, або зовсім шкіра облізе.

MEDOBOZ підготував для вас кілька слушних порад, які допоможуть шикарно засмагнути і залишатися "шоколадкою" максимально довго.

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Користуйтеся сонцезахисним кремом

Звучить парадоксально, але сонцезахисний крем - необхідність. І справа не тільки в тому, що він захищає шкіру від шкідливих променів - він допомагає зберегти засмагу максимально довго. Так, верхній шар шкіри оновлюється кожні десять днів, тому чим повільніше ви загоряєте, тим довше засмага триматиметься. Наносіть крем кожні 2 години і після купання.

Робіть пілінг двічі в тиждень

Засмага - це реакція шкіри на сонце, простіше кажучи - травма верхніх її шарів. І, відповідно, пошкоджена шкіра поступово відшаровується, що на засмаглому тілі виглядає плямами. Щоб їх уникнути, регулярно робіть пілінг шкіри - так загар буде залишатися рівним і яскравим.

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Загоряйте в безпечний час

Пам'ятайте рекомендації лікарів про засмагу до 11 і після 15 годин? Так ось, їх варто дотримуватися, оскільки в проміжку сонце просто спалює шкіру, і результатом може стати опік або пересушування шкіри. І в тому, і в іншому випадку ви можете в лічені години зіпсувати результат своїх старань.

Пийте фреші

Намагайтеся двічі на день пити фруктові або овочеві фреші. Такі напої містять величезну кількість вітаміну С. Він покращує регенерацію клітин і сприяє поліпшенню стану шкіри, надаючи їй сяйва.

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Їжте правильні продукти

Ви не повірите, але деякі продукти вміють стимулювати вироблення пігменту і допомагають отримати більш інтенсивний і стійкий загар. Цей ефект досягається за рахунок вмісту в складі амінокислот тирозину і триптофану, бета-каротину, вітаміну Е, селену і лікопіну. Цей "набір для засмаги" можна знайти в моркві, томатах, абрикосах, персиках, винограді, спаржі, дині, шпинаті, броколі і кавуні. Намагайтеся вживати хоч один продукт зі списку в день, і ваші старання вже точно порадують вас і викличуть захоплення оточуючих.

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Автор
Катерина ХудобецьКатерина Худобець
Тема
Жити здорово
Об'єкт
здоров'я
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