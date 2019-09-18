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Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Профилактика отравлений лекарствами

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Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами:

  • ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.;

  • родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.).

Запомните важные правила, лежащие в основе профилактики отравлений лекарствами.

Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).

Контролируйте сроки годности лекарств.

Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали миллилитры (мл) и миллиграммы (мг).

Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.

Не давайте лекарства в темноте.

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Профилактика отравлений лекарствами

Иллюстрация

Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.

Не ленитесь прятать лекарства после использования.

Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.

Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
діти ліки
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