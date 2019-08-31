Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - mamaclub

Євген Комаровський
Євген Комаровський
Всі статті автора

Лечить настойкой прополиса горло – это родительский бандитизм

404 Читати матеріал російською

Нельзя просто так взять и не лечить себя, мужа, ребенка средствами народной медицины.

Многих волнует вопрос, касающийся продуктов пчеловодства. У меня спрашивают: "Как вы относитесь к препарату "Настойка прополиса на спирту" для смазывания слизистой горла при ангине. Не сожжет ли такой препарат слизистую ребенку?"

Я отношусь к настойке прополиса на спирту, как к средству активной помощи папам-алкоголикам, никакого другого эффекта, медицински-значимого, у этого препарата нет. Мазать спиртом горло детей, лечить настойками ангины – это родительский бандитизм. Я не знаю, что вы там сожжете, сжечь вы можете все, что угодно, но пока вы будете жечь спиртом, ангина, то есть стрептококк, микроб, который вызывает ангину, сожжет сердце, почки и все остальное. Поэтому не занимайтесь глупостями, а лечите ангину нормально, как положено в XXI веке.

Лечить настойкой прополиса горло – это родительский бандитизм

Иллюстрация

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
діти інфекція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини