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Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Коли зригування – це привід звернутися до лікаря?

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Зригування - явище дуже поширене. Це цілком нормальний, природний (фізіологічний) акт, властивий більшості ссавців. Дитина, яка ніколи не зригує – явище унікальне.

Відрижка не повинна вас турбувати, якщо дитина нормально розвивається і додає у вазі. Навіть якщо дитина відригує часто. Навіть якщо вам здається, що відригує багато. Навіть якщо вам здається, що вона "відригнула все, що з'їла". Якщо прибавка у вазі нормальна – значить, все в порядку.

Проте, можливі ситуації, коли зригування – це не фізіологічне (нормальне) явище, а симптом деяких захворювань або свідоцтво того, що порушуються певні правила годування малюка.

Щоб отримати відповіді на питання "що це?" (норма, симптом, порушення правил) і "що робити?" (залишити в спокої, лікувати, навчити) вам потрібен лікар.

Коли зригування – це привід звернутися до лікаря?

Ілюстрація

Коли зригування – це привід звернутися до лікаря? При наявності навіть одного з перерахованих нижче ознак:

  • недостатній набір ваги;

  • виникнення у вас будь-яких сумнівів у нормальності розвитку вашої дитини;

  • до або після відрижки виникає кашель або напади кашлю;

  • до або після відрижки бувають проблеми з диханням;

  • зригування викликає дискомфорт (біль) – до або після нього дитина стає вередливою, неспокійною;

  • часте зригування поєднується з висипом, проносом або запором;

  • молоко, яке дитина відригує, має не білий колір (рожеве, світло-коричневе, зелене і т. д.);

  • в молоці, яке дитина відригнув, є щось, чим ви її не годували.

На майбутнє запам'ятайте: діти старше року, як правило, не відригують.

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я новонародженого
Місце
Україна
Тег
харчування
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