Чтобы лечиться гомеопатией, надо знать, что такое гомеопатия. Если вы думаете, что гомеопатия – это лечение травами, так вы ошибаетесь.
Гомеопаты (т. е. врачи, которые лечат посредством гомеопатии) утверждают, что если к маленькому-премаленькому количеству вещества (буквально несколько молекул или даже несколько атомов) добавить воды и определенным образом встряхнуть, так вода запомнит определенные лечебные свойства этого вещества и этой "заряженной" водой можно будет лечить определенные заболевания.
Научная медицина в заряженную воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Современные физика и химия объяснить, как устроена память воды, тоже не могут. Но это не важно. Важно, что в это верят гомеопаты и те, кто покупает гомеопатические средства.
Когда вы даете своему малышу гомеопатическое лекарство, вы даете ему воду. Вы не делаете ничего плохого и вредного. От воды (даже если кто-то считает, что она очень сильно заряжена) не становится хуже, гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго – до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства.
Instagram Евгения Комаровского
Когда надо лечить ребенка гомеопатией:
когда вы верите в заряженную воду (только не забывайте выполнять и другие назначения врачей);
когда лекарств не нужны, но кто-то из особо нервных членов семьи настаивает на немедленном лечении;
когда все вокруг лечат гомеопатическими средствами собственных детей, когда страшно "не лечить", когда сердце не на месте, когда родственники, бьются в истерике и запугивают – безопасная гомеопатия ребенку не помешает, а вам, вполне возможно, станет спокойнее.
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