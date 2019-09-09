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Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Как правильно купать новорожденного?

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Есть две фазы купания: до заживления пупочной ранки и после заживления пупочной ранки.

Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается понимаете? Ну реально не пачкается. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается.

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Как правильно купать новорожденного?

Иллюстрация

Еще раз фиксирую внимание, что ванны до того момента, как ребенок начнет ползать, нужны не для того, чтобы ребенок был чистый. Ванны – это прекрасный способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна. Поэтому купание нужно именно для этого, а не для того, чтобы намылить ребенка, смыть с него жировой слой, чтобы кожа стала чувствительна к повреждающим факторам.

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я новонародженого
Місце
Україна
Тег
діти
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