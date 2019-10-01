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Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Как питание беременной влияет на возникновение аллергии у ребенка?

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У меня часто спрашивают: "Как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем, и на возникновение у него аллергии?"

Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности. То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные.

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Аллергия у ребенка

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
діти алергія
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