Мама свідомо пішла на ризик: на заході України немовля померло від кашлюку

На Рівненщині одномісячний малюк із Острозького району заразився кашлюком і помер, так і не дочекавшись щеплення.

У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель і напади апное (тимчасова зупинка дихання). Про трагічний випадок повідомляє у Facebook Рівненський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що малюка у важкому стані госпіталізували до відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні. Медики боролися за його життя майже два тижні, однак врятувати його не вдалося.

На Рівненщині малюк помер від кашлюку shocked.news

"Дитина померла 24 грудня 2019 року. Діагноз – кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією", – йдеться у повідомленні.

За словами лікарів, вкрай важливо, щоб новонароджену дитину, яка ще не підлягає вакцинації, оточували рідні, які мають захист від кашлюку. Однак батьки померлого хлопчика свідомо пішли проти цих застережень.

"Хлопчик народився у багатодітній сім'ї та був шостою дитиною. На превеликий жаль, у сім'ї, де він зростав, жодна дитина не була щеплена проти кашлюку через відмову матері", – наголосили у медустанові.

Довідка. Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Воно легко поширюється від людини до людини, зазвичай повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Крім цього, багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найнебезпечніше це захворювання для немовлят. Запобігти ж йому можна саме завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не допустять до навчання у школах і дитсадках.

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