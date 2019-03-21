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"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами

1.3тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як можна захистити своє психічне здоров'я від атак імпульсивних людей.

Відповідний пост вона розмістила в Facebook, звернувши увагу на те, що напередодні виборів президента України загрози в рази зростають.

"Люди, яких вражає передвиборне загострення, можуть поводитися в стилі невільних радикалів – імпульсивно і неадекватно, порушуючи чужі кордони і навіть змушуючи вас відчувати себе в небезпеці", – написала Супрун.

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Як відчувати себе щасливим: Супрун дала прості поради
Уляна Супрун

Уляна Супрун

dpchas.com.ua

Примітно, що в пості Супрун також згадала прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у зв'язку з суперечкою, яку з останнім влаштував на засіданні Кабінету міністрів лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Під час їхнього емоційного діалогу в.о. міністра охорони здоров'я зберігала спокій і повільно розгойдувалася в своєму кріслі.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Скріншот з відео

Супрун дала кілька простих порад.

У першу чергу, на думку чиновниці, потрібно зберігати спокій навіть у випадку, коли маніпулятор вдається до криків, активних рухів, особистих образ. Кращий вихід – розвернутися і піти геть, оскільки сперечатися з такими людьми не має сенсу.

Супрун також порадила встановити міцні особисті кордони. "Це ваші залізні принципи і правила, які не можете порушувати ні ви, ні будь-яка стороння особа. Якщо ви будете тримати оборону довкола власних принципів – вас буде складно вивести з рівноваги", – написала вона.

"Іноді знахабнілих людей потрібно "повернути в реальність". Варто нагадати, що їхня поведінка є неприпустимою і може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію", – наголосила в. о. міністра.

"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами

Facebook Уляна Супрун

Говорити, за словами Супрун потрібно тихо і спокійно, уникаючи підвищення голосу й агресивних жестів. "Коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, ігноруйте неадекватну поведінку й уникайте будь-якого контакту", – дала пораду чиновниця.

"Люди, які ведуть себе неадекватно, можуть мати психічні проблеми або розлади. Не варто звинувачувати їх за таку поведінку, адже ви можете не знати, що зараз відбувається в їхньому житті. Кращі дії в цьому випадку – порадити звернутися до лікаря і за можливості допомогти людині отримати професійну допомогу", – підсумувала Супрун, порадивши не брати негатив близько до серця.

Користувачі побачили в словах чиновниці приховану іронію. "Майстер троллінгу", "Про невільних радикалів – тонко", "Це шедевр", – відзначили в коментарях.

"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами
"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами
"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами
"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як уникнути появи вільних радикалів в організмі людини, натякнувши на їх схожість із членами РП.

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Особи
Олег ЛяшкоВолодимир ГройсманУляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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21 мaрта - Всемиpный день людей с синдромом Дayнa= день флага рагулей
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