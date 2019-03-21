"Майстер троллінгу": Супрун дала пораду, як захистити психіку перед виборами

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як можна захистити своє психічне здоров'я від атак імпульсивних людей.

Відповідний пост вона розмістила в Facebook, звернувши увагу на те, що напередодні виборів президента України загрози в рази зростають.

"Люди, яких вражає передвиборне загострення, можуть поводитися в стилі невільних радикалів – імпульсивно і неадекватно, порушуючи чужі кордони і навіть змушуючи вас відчувати себе в небезпеці", – написала Супрун.

Уляна Супрун dpchas.com.ua

Примітно, що в пості Супрун також згадала прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у зв'язку з суперечкою, яку з останнім влаштував на засіданні Кабінету міністрів лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Під час їхнього емоційного діалогу в.о. міністра охорони здоров'я зберігала спокій і повільно розгойдувалася в своєму кріслі.

Уляна Супрун Скріншот з відео

Супрун дала кілька простих порад.

У першу чергу, на думку чиновниці, потрібно зберігати спокій навіть у випадку, коли маніпулятор вдається до криків, активних рухів, особистих образ. Кращий вихід – розвернутися і піти геть, оскільки сперечатися з такими людьми не має сенсу.

Супрун також порадила встановити міцні особисті кордони. "Це ваші залізні принципи і правила, які не можете порушувати ні ви, ні будь-яка стороння особа. Якщо ви будете тримати оборону довкола власних принципів – вас буде складно вивести з рівноваги", – написала вона.

"Іноді знахабнілих людей потрібно "повернути в реальність". Варто нагадати, що їхня поведінка є неприпустимою і може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію", – наголосила в. о. міністра.

Facebook Уляна Супрун

Говорити, за словами Супрун потрібно тихо і спокійно, уникаючи підвищення голосу й агресивних жестів. "Коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, ігноруйте неадекватну поведінку й уникайте будь-якого контакту", – дала пораду чиновниця.

"Люди, які ведуть себе неадекватно, можуть мати психічні проблеми або розлади. Не варто звинувачувати їх за таку поведінку, адже ви можете не знати, що зараз відбувається в їхньому житті. Кращі дії в цьому випадку – порадити звернутися до лікаря і за можливості допомогти людині отримати професійну допомогу", – підсумувала Супрун, порадивши не брати негатив близько до серця.

Користувачі побачили в словах чиновниці приховану іронію. "Майстер троллінгу", "Про невільних радикалів – тонко", "Це шедевр", – відзначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як уникнути появи вільних радикалів в організмі людини, натякнувши на їх схожість із членами РП.

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