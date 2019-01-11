Землю накриє потужна магнітна буря: коли чекати удару

У січні 2019 року магнітні бурі, які відбудуться 11, 12 і 15 числа, особливо вплинуть на здоров'я і самопочуття людей.

Найсильніша буря очікує українців 11 січня. У цей час навіть у метеоустійкої людини може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск, повідомляє "СТБ".

Після 11 січня сонячна активність трохи вщухне. Вже 12 і 15 числа прогнозують ще одну магнітну бурю, але вже менш активну, ніж попередні.

Магнітна буря geocenter.info

У свою чергу, з 17 лютого очікується загасання коливань, що дозволить людині прийти в себе і створити вдома затишну атмосферу.

"Щоб організм якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров'я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі", — порадила психолог-консультант Ірина Чуєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи склали список з п'яти найбільш "хімічних" ласощів. На першому місці опинилися кекси і тістечка, посипані кольоровою глазур'ю, у виробництві якої використовуються фарби на нафтовій основі.