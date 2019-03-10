"Людину не зламати!" Історія створення протезів, що дозволяють бігати і танцювати

Творець унікального бионічного протеза Хью Герр відомий вченим усього світу, завдяки своїм великим проектам.

Він створює наступне покоління біонічних кінцівок, роботизованих протезів, натхнених проектами самої природи.

Герр втратив обидві ноги у нещасному випадку під час скелелазіння 30 років тому. А зараз, як глава групи біомехатроніки при MIT Media Lab (MIT Media Lab's Biomechatronics group), він представляє свої неймовірні технології.

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Скріншот з відео

Його виступи збирають сотні тисяч переглядів на YouTube.

Наприклад, під час читання лекції TED він показав історію балерини Адріан Хаслет-Девіс, яка втратила ліву ногу в 2013 році під час вибуху на Бостонському Марафоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянин Олександр Цапенко, якому замінили стегновий суглоб на штучний, після операції захворів на гепатит С і вже рік, як не може нормально ходити.

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