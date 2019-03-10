Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новини здоров'я

"Людину не зламати!" Історія створення протезів, що дозволяють бігати і танцювати

1.5тЧитати матеріал російською

Творець унікального бионічного протеза Хью Герр відомий вченим усього світу, завдяки своїм великим проектам.

Він створює наступне покоління біонічних кінцівок, роботизованих протезів, натхнених проектами самої природи.

Герр втратив обидві ноги у нещасному випадку під час скелелазіння 30 років тому. А зараз, як глава групи біомехатроніки при MIT Media Lab (MIT Media Lab's Biomechatronics group), він представляє свої неймовірні технології.

Новини
Модель із протезом ноги здивувала сміливими фото в купальнику

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Його виступи збирають сотні тисяч переглядів на YouTube.

Наприклад, під час читання лекції TED він показав історію балерини Адріан Хаслет-Девіс, яка втратила ліву ногу в 2013 році під час вибуху на Бостонському Марафоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянин Олександр Цапенко, якому замінили стегновий суглоб на штучний, після операції захворів на гепатит С і вже рік, як не може нормально ходити.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини