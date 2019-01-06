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''Люба, я помираю!'' Супрун пролила світло на небезпечну ''чоловічу хворобу''

2.4тЧитати матеріал російською

Чоловіки частіше помирають від грипу порівняно з жінками, незалежно від інших наявних захворювань.

До такого висновку прийшли вчені після численних досліджень. Про це на своїй сторінці в Facebook нагадала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона розповіла про небезпеку так званого "чоловічого грипу".

Вона уточнила, що дорослі чоловіки мають більш високий ризик госпіталізації через грип, ніж жінки.

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"У цілому вчені схиляються до того, що різниця у хворобі і відчутті симптомів може виникати через гормональні відмінності. Утім, ще потрібно багато досліджень, щоб краще дослідити ці відмінності і їх вплив на імунну систему", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-імунолог Сергій Зайков розповів, що в Україні грип та ГРВІ в нинішньому епідемічному сезоні проходять з ускладненнями. Захворювання вражає багато органів – від дихальних шляхів до нервової системи.

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
грип
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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