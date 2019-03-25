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Лише одна година: вчені пояснили користь додаткового сну

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Усього одна додаткова година сну на день принесе відчутний результат: краще самопочуття, настрій і більше успіхів на роботі.

До такого висновку прийшли вчені. Однак, за їхніми словами, ця година — тільки початок. Справжню користь можна отримати тільки в тому випадку, якщо виробити для себе персональний, оптимальний розклад сну і дотримуватися його, передає ВВС.

Виявляється, переваги трохи більшої кількості сну (причому, щоночі) різноманітні і численні.

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Лише одна година: вчені пояснили користь додаткового сну

"Ви відчуєте себе краще, у вас з'явиться додаткова енергія, у вашу голову буде приходити більше ідей, ви почнете вносити більш серйозний внесок у справи вашої організації", — пояснила Рейчел Салас, доцент кафедри неврології дослідного Університету Джонса Хопкінса (США), що спеціалізується на медицині сну і його порушеннях.

При цьому вона попередила, що "якщо ви будете економити на сні, то почнете набирати вагу, під очима у вас з'являться мішки, і ви завжди будете виглядати втомленим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що тривалий сон загрожує передчасною смертю через те, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.

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