Ліки подешевшають на 20%? У Раді запропонували кардинальну зміну

Ліки в Україні можуть подешевшати. У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт закону, який "вдарить" по монополії і змусить великих виробників пустити на ринок дешеві аналоги популярних таблеток і препаратів.

Що відомо і на скільки впадуть ціни – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У парламенті пропонують зменшити вплив великих фармацевтичних компаній;

Патенти на ліки хочуть перевіряти ретельніше, щоб не було монополій;

Автори ідеї запевняють – це допоможе зменшити вартість на 20-30%.

Що конкретно пропонують

6 вересня у парламенті зареєстрований проєкт закону №2089, авторства двох народних депутатів від фракції "Голос" Ольги Стефанішиної і Олександри Устинової.

Яку проблему він вирішує: за словами авторів ідеї, вона спрямована на руйнування монополії великих фармакологічних компаній. Суть у тому, що, розробивши одного разу препарат, вони оформлюють на нього патент (авторське право) на термін до 20 років. А після закінчення терміну всіляко його продовжують, тим самим залишаючи за собою право самостійно продавати ліки.

Таким чином виникає монополія. Виробник несуттєво покращує свої ліки і отримує право на одноосібний продаж. Ціну встановлює самостійно, а інші компанії не можуть виробляти аналог дешевше, адже ліки захищено авторським правом.

Що змінює законопроєкт:

Кожен препарат перед видачею патенту вивчатимуть і перевірятимуть, які конкретні покращення у ньому з'явилися. Якщо виявиться, що препарат по суті не змінився, то патент не дадуть;

Забирає у Державного експертного центру право видавати патенти на препарати;

Окрему увагу приділено системі охорони інформації. Передбачається захист інформації про оригінал лікарського засобу;

Прописаний механізм припинення роботи патенту. Умовно кажучи, в разі надзвичайної події (епідемія, повінь) і браку ліків компаніям дозволяється виробляти аналоги для того, щоб у місцевих жителів був доступ до ліків;

Введення такого механізму як паралельний імпорт. Ліки з інших країн зможуть ввозити без попередньої згоди виробника;

Подібні зміни спростять вихід на український ринок генериків, тобто аналогів основних препаратів. Тим самим це посилить конкуренцію, частково зменшить монополію і покращить їхню якість.

Чому це важливо і як подешевшають препарати

Детально про специфіку законопроєкту OBOZREVATEL розповіла народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина. За її словами, країна щороку переплачує близько 200 мільйонів гривень на одному лише препараті для лікування ВІЛ.

"Причиною такої переплати є так званий "вічнозелений патент", яким користується виробник-монополіст і роками тримає на нього високу ціну в Україні. В результаті найперше страждають пацієнти, які не отримують ліки від держави. Саме завдяки подоланню "вічнозелених патентів" Україні вдасться зекономити сотні мільйонів гривень щороку на державні закупівлі", – наголосила народна депутатка.

Ще один механізм зниження цін – паралельний імпорт. Виходячи з його логіки, ціни на ліки можуть знизитися на 20-30%. Принаймні про це говорять автори законопроєкту.

"Як засвідчує світова практика, застосування паралельного імпорту в ЄС знизило ціни на фармацевтичну продукцію на 12-19%. У Грузії свого часу ціни на ліки внаслідок введення паралельного імпорту впали до 30%", – заявляє Стефанишина.

На даному етапі законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету з питань здоров'я нації.

Світовий досвід

У Європі та США до ліків ставляться дуже серйозно, до патентів і права власності також. Наприклад, у Штатах при реєстрації нових ліків компанія має довести їхню новизну, надати документацію щодо дати створення медикаменту. Винахід не вважається новим, якщо хоча б за день до його реєстрації був якийсь інший аналог.

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Як пишуть у своїй науковій статті Є.Литвинова і О.Посилкіна, Україна при інтеграції до Європейського Союзу має виконувати угоду СОТ щодо торговельних прав на інтелектуальну власність (TRIPS). Отже, крім 20-річної чинності майнових прав патенту на лікарський препарат, існує режим "ексклюзивності даних", який має визначатися від дати першого маркетингового дозволу на реалізацію лікарського препарату.

Простіше кажучи, в ЄС і США ставляться до питання контролю новизни ліків більш ретельно, опрацьовуючи можливі ризики для монополій.

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