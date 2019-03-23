Лікарня не по кишені: українець сам відрізав стопу через зубожіння

У місті Охтирка Сумської області місцевий житель відрізав собі стопу кухонним ножем через гангрену і викинув її біля моста.

Кінцівку знайшов пес і приніс її своїй господині, після чого жінка звернулася до правоохоронців, повідомляє "Охтирський міський портал".

Як з'ясувалося, у Володимира Твердохліба не було грошей на лікування і операцію, тому він вирішив діяти самостійно. Після того, як дана історія потрапила у ЗМІ, його госпіталізували в хірургічне відділення КЗ "Охтирська ЦРЛ".

Володимир Твердохліб сам відрізав собі стопу

За інформацією місцевих видань, медики пообіцяли безкоштовно прооперувати чоловіка і забезпечити йому курс реабілітації.

Після того, як чоловік відрізав собі ногу, вона все одно продовжувала гнити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії, в селищі Могочин Томської області, 15-річний Павло Матвєєв наклав на себе руки, відрізавши собі голову бензопилою у себе у дворі.

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